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      Госсовет КНР пообещал предотвратить риск массовой безработицы

      09:08Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Китай обнародовал план по стабилизации занятости, пообещав создать больше рабочих мест, сообщает South China Morning Post.

      Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

      Этот план был представлен, после того как политические деятели Китая на Центральной рабочей конференции по экономике поставили во главу угла социальную стабильность и пообещали не допустить, чтобы торговая напряженность в отношениях с США и внутренние сдерживающие факторы нарушили план по построению "среднезажиточного общества" к 2020 г.

      "[Мы] будем предпринимать скоординированные усилия и принимать целенаправленные меры для предотвращения риска массовой безработицы", - заявил Госсовет.

      Власти пообещали улучшить мониторинг и позволить уволенным работникам регистрироваться онлайн, чтобы их информация и профессиональные интересы могли быть распространены по всей стране.

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      Пообещав, что "не будет семей, в которых все члены были бы безработными", Пекин уделил особое внимание трем группам: 288 млн трудящихся-мигрантов, более чем 8 млн выпускников колледжей и сотням тысяч солдат, которые ежегодно демобилизуются.

      Кабинет министров отдельным циркуляром объявил о снятии ограничений на регистрацию домашних хозяйств в городах с населением менее 3 млн человек, что позволит сельским трудящимся-мигрантам оставаться в крупных городах, где больше возможностей для трудоустройства.

      По данным Национального бюро статистики, в ноябре уровень безработицы в стране составил 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем годом ранее. Среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет показатель составил 4,6%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", за первые девять месяцев 2019 г. в Китае было создано 10,97 млн новых рабочих мест. Это 99,7% от целевого показателя на весь год.

      Однако многие экономисты утверждают, что официальные данные могут не отражать реальную ситуацию с занятостью в Китае, учитывая, что рост второй по величине экономики мира замедлился до 6% в III квартале. Это минимальные темпы роста по крайней мере с 1992 г.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, рабочие места, занятость, Госсовет КНР

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