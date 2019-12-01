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      Китай наращивает мощь военного флота за счет новых эсминцев

      16:03Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Китай вводит в строй новые боевые корабли, стремительно сокращая отставание от США, сообщает Asia Times.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      26 декабря на верфи в Даляне были спущены на воду эсминец проекта 052D и новейший эсминец проекта 055, что, по мнению экспертов, является амбициозным достижением в области судостроения.

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      "Быстрая скорость судостроения Китая является отражением его промышленного потенциала и его решимости построить сильный флот", - заявил в воскресенье Global Times неназванный военный эксперт.

      По его словам, два китайских эсминца, спущенных на воду на прошлой неделе, могут поступить на военно-морскую службу примерно через два года.

      Это уже второй раз в 2019 г., когда на Даляньской верфи спустили на воду два эсминца в один и тот же день, пишет wenweipo.com.

      Цзяннаньский судостроительный завод в Шанхае также строит эти два типа эсминцев. Кроме того, в Китае строят другие типы военных кораблей, включая фрегаты и десантные корабли.

      Эксперт отметил, что к 2021 г. военно-морской флот станет значительно мощнее благодаря новым кораблям и сможет защищать суверенитет Китая и его зарубежные интересы.

      Между тем, из-за ограничений в рамках нового оборонного бюджета ВМС США предложили вывести из боевого состава флота до 20 боевых кораблей в предстоящие пять лет и сократить на 40% программу строительства ракетных эсминцев "Арли Берк", сообщает Defense News со ссылкой на данные административно-бюджетного управления Белого дома.

      Программу строительства 12 новых эсминцев "Арли Берк" предлагается сократить на пять кораблей.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, флот, эсминцы

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