Китай смягчает требования к IPO

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Главные точки "роста" в 2019 году: количество бедных россиян выросло до 19,2 млн человек, растет убыль населения
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"АЛРОСА" в следующем году проведет 34 аукциона по продаже крупных алмазов
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Рубрики: Акции, Юго-восточная Азия, Австралия
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