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      Китай смягчает требования к IPO

      17:34Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Высший законодательный орган Китая одобрил пересмотр законодательства с целью смягчения требований к листингу, пишет Nikkei Asian Review.

      Фото: EPA/STR

      С 1 марта компании, желающие провести первичное публичное размещение акций на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, будут проверяться самими биржами, а не Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC), сообщили государственные СМИ в воскресенье.

      Биржи будут гарантировать, что компании, желающие разместить свои акции, будут соблюдать требования о раскрытии информации и другие правила.

      Пересмотр закона о ценных бумагах также будет включать ужесточение мер наказания для предотвращения мошенничества на фондовом рынке.

      Меры, одобренные комитетом Всекитайского собрания народных представителей, также включают изменения, касающиеся выпуска и торговли ценными бумагами, приобретения компаний, зарегистрированных на бирже, раскрытия информации и защиты инвесторов. Проект пересмотра законодательства был впервые представлен в 2015 г.

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      Чтобы лучше защитить интересы инвесторов, размер штрафов для компаний за мошенничество при листинге был увеличен. Он составит до 20 млн юаней по сравнению с нынешними 600 тыс. юаней. Ожидается, что изменения повысят аппетит инвесторов к риску в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а также привлекут компании с хорошей оценкой, отмечает Citic Securities.

      Как сообщали "Вести.Экономика", юридическая компания Baker McKenzie прогнозирует, что количество сделок и IPO и Китае резко сократится в 2019 и 2020 гг. под влиянием торговой войны между США и Китаем и политического кризиса в Гонконге.

      Между тем, правительство Китая проводит реформы, стремясь повысить привлекательность своих фондовых рынков.

      В июле в Китае начались торги на фондовой бирже для компаний технологического сектора, аналогичной Nasdaq, - Science and Technology Innovation Board, или STAR Market. Идея площадки заключается в поощрении инвестиций в китайских технологических новаторов, обеспечении ресурсов для их развития, а также в создании стимулов для их листинга внутри страны.

      Рубрики: Акции, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, IPO, фондовый рынок, листинг

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