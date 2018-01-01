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      Топ-10 прибыльных акций азиатских компаний в 2019 году

      10:24Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Технологии и банки в Азии стали главными отраслями, которые предпочитали инвесторы в 2019 году, так как именно акции компаний, работающих в этих отраслях, продемонстрировали наиболее благоприятную динамику в уходящем году.

      Сводный индекс Шанхайской биржи вырос почти на 22% по сравнению с началом года, а сводный индекс Шэньчжэньской фондовой биржи вырос на 35%.

      Индекс фондовой биржи Ханг Сенг завершает год на 12% выше, чем в начале года.

      Ниже мы расскажем о самых популярных акциях инвесторов в Азии в этом году.

      1. Alibaba Group

      Страна: Китай

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 47

      Общий рейтинг: 48

      Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

      Обладает собственной электронной платежной системой (Alipay, которая также используется для расчетов и в дочерней структуре — Taobao.com), пользуется единым для всех структур программным обеспечением для управления предприятием, а также отсортированными по регионам и отраслям базами данных товаров и предприятий.

      2. Tencent

      Страна: Китай

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 41

      Общий рейтинг: 45

      Tencent — китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 г. в городе Шэньчжэнь. Tencent является одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний.

      Дочерние компании Tencent как в самом Китае, так и в других странах мира, специализируются на различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.

      3. ICICI Bank

      Страна: Индия

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 41

      Общий рейтинг: 43

      ICICI Bank является третьим по величине банком Индии с консолидированными активами в размере более $150 млрд.

      Банк предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая кредиты, депозиты, страхование жизни и общее страхование, кредитные карты, управление активами, онлайн-банкинг и многое другое.

      4. HDFC Bank

      Страна: Индия

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 40

      Общий рейтинг: 45

      HDFC Bank был зарегистрирован в августе 1994 г. и в настоящее время имеет общенациональную сеть из более 4 тыс. филиалов и 11 770 банкоматов в 771 индийском городе.

      5. Indusind Bank

      Страна: Индия

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 37

      Общий рейтинг: 49

      IndusInd Bank Ltd был основан в 1994 г. и получил свое название от цивилизации долины Инда. Клиентами банка является 17 тыс. человек, развитая сеть из более 800 офисов и 1545 банкоматов по всей стране. Он также имеет представительства в Дубае, Абу-Даби и Лондоне.

      6. Axis Bank

      Страна: Индия

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 37

      Общий рейтинг: 45

      Axis Bank Limited был первым из новых частных банков, начавших свою деятельность в 1994 г., после того как правительство Индии разрешило создание новых частных банков.

      Банк имеет широкую сеть из примерно 2 590 отделений и 12 900 банкоматов, одну из крупнейших сетей банкоматов в стране. Зарегистрированный офис банка находится в Ахмадабаде, а его центральный офис — в Мумбаи.

      7. Государственный банк Индии

      Страна: Индия

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 36

      Общий рейтинг: 42

      Государственный банк Индии - крупнейший коммерческий банк Индии. При создании банка основной задачей ставилось оказание им кредитной помощи сельскому хозяйству и прежде всего кредитной кооперации.

      Банк кредитует также промышленность, торговлю, предоставляет кредиты государству путем инвестиций, 87% которых составляют облигации займов центрального правительства и правительств штатов.

      Краткосрочные ссуды кредитной кооперации, частной промышленности и торговле занимают около 60% вкладов банка.

      8. Samsung Electronics

      Страна: Южная Корея

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 35

      Общий рейтинг: 40

      Samsung Electronics Co., Ltd — транснациональная компания по производству электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов.

      Сегодня в компании Samsung работают более 309 630 человек в 74 странах мира. Главный офис компании расположен в Сувоне (Южная Корея).

      9. LG Chem

      Страна: Южная Корея

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 35

      Общий рейтинг: 37

      LG Chem— крупнейшая химическая компания Южной Кореи. Входит в состав чеболя LG Group. У компании 8 производственных площадок в Южной Корее, 14 заводов в других странах (12 из них - в странах Азии, 1 - в Польше и 1 в США), 10 маркетинговых подразделений, 5 представительств (включая офис в Москве) и 2 центра исследований и разработок.

      10. Samsung CDI

      Страна: Южная Корея

      Рейтинг Buy+Strong Buy: 35

      Общий рейтинг: 36

      Samsung SDI Co., Ltd. — часть группы компаний Samsung Group, базирующаяся в Южной Корее и отвечающая в основном за создание дисплеев, батарей и аккумуляторов.

      Основные направления деятельности — дисплеи (плазменные и др.) и химические источники тока (литиевые батареи, топливные элементы и т. п.). По данным на 2006 г. занимала первое место в мире по производству аккумуляторов для электрических велосипедов.

      Рубрики: Компании

      Метки: акции, рейтинг, Азия, компании, биржа

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