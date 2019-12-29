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      Экономика Гонконга сократится по итогам IV квартала

      12:28Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Экономика Гонконга, как ожидается, сократится в IV квартале на фоне продолжающихся социальных волнений, заявил в воскресенье секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан. Об этом сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA-EFE/VIVEK PRAKASH

      "Исходя из ситуации, сложившейся в эти несколько месяцев, неизбежно, что снижение ВВП продолжится, - написал Пол Чан в своем блоге. - Это означает, что правительство будет менее гибким в использовании финансовых ресурсов в условиях экономического спада".

      Как сообщали "Вести.Экономика", в III квартале ВВП Гонконга сократился на 3,2% относительно предыдущего квартала, что стало худшим результатом с 2009 г.

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      В апреле-июле экономика Гонконга сократилась на 0,4%. Сокращение по итогам второго квартала подряд соответствует определению технической рецессии.

      Массовые протесты в азиатском финансовом центре особенно сильно ударили по туризму, розничной торговле и гостиничному бизнесу.

      Приток посетителей из материкового Китая в октябре сократился на рекордные 46% до чуть более 2,5 млн человек. Последние данные по розничным продажам в Гонконге показали падение на 24,3%, самое большое за всю историю. Уровень безработицы в ноябре вырос до 3,2%, достигнув максимума с июля 2017 г.

      Правительство прогнозирует сокращение экономики Гонконга на 1,3% в 2019 г.

      Чан сообщил, что в февральском бюджетном послании к парламенту он сфокусируется на поддержке бизнеса, обеспечении занятости, оживлении экономики и облегчении социальных проблем.

      Между тем, по его словам, конкурентные позиции Гонконга, включая его банковскую систему и систему ценных бумаг, привязку местной валюты к доллару США и свободное движение капитала, остаются устойчивыми.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВВП, Гонконг, протесты, Пол Чан

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