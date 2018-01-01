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      Российский пассажирский самолет SSJ100 получит российский двигатель, новое крыло и ряд других новых агрегатов

      10:13Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Российский пассажирский самолет SSJ100 получит российский двигатель, новое крыло и ряд других новых агрегатов, заявил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь.

      SSJ100. Фото: ОАК

      "Семейство Superjet продолжает развиваться и совершенствоваться. Запущено несколько процессов, связанных с повышением надежности, ресурсности планера и систем, изменением цены в сторону понижения с повышением качества, импортозамещением ряда ключевых агрегатов. Последнее - приоритетная задача. Кроме того, в следующей версии самолет получит новое крыло, новые отечественные двигатели", - отметил Слюсарь в интервью РИА "Новости".

      Кроме того, обновленная 75-местная версия самолета остается в программе. "Мы наблюдаем за рынком, будем смотреть, какой из вариантов будет удовлетворять перспективным требованиям заказчиков с учетом дополнительных маркетинговых исследований", - пояснил глава ОАК.

      Задел для выпуска отечественного двигателя для самолета Sukhoi Superjet есть, и при наличии контракта силовую установку создадут в обозримые сроки. Для того чтобы создать двигатель, который по топливной эффективности начнет конкурировать с двигателем SaM146 и при этом иметь близкий к нему диаметр, необходим газогенератор меньшего размера, чем у ПД-14.

      Двигатель SaM146 производит российско-французская компания PowerJet (совместное предприятие "ОДК-Сатурн" и Safran). "ОДК-Сатурн" отвечает за вентилятор, компрессор, турбину низкого давления, в то время как французская стороны - за основную часть двигателя - газогенератор, а также за агрегаты и сопряжение с бортом.

      Рубрики: Технологии и IT, Транспорт и туризм

      Метки: самолет, ОАК, SSJ100, Юрий Слюсарь, авиадвигатель, ПД-14

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