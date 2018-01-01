Железный занавес в Северной Корее: 10 способов отрезать от внешнего мира с помощью технологий

Бытует мнение, что Северная Корея находится в полной изоляции от внешнего мира, а население этой страны - в полном неведении относительно событий, происходящих за пределами страны.

1. Правительство Северной Кореи жестко контролирует интернет



Однако, как отмечается в отчете, ситуация постепенно меняется, так как все больше граждан страны покупает смартфоны. Северная Корея не полностью отключена от интернета, однако интернет жестко контролируется правительством.Однако, как отмечается в отчете, ситуация постепенно меняется, так как все больше граждан страны покупает смартфоны.

2. Северная Корея закупает дешевые китайские телефоны на Android, а затем модифицирует их, чтобы следить за населением



Граждане страны могут покупать смартфоны, которые произведены в Китае, но продаются под северокорейским брендом. Эти смартфоны, по утверждению Уильямса, оснащены программами для слежки за населением.



Это также относится к компьютерам. В Северной Корее используется операционная система "Красная звезда" на базе Linux, которая активно следит за активностью пользователей. Северная Корея не полностью отрезана от инноваций, таких как передача мобильных данных или смартфонов.Граждане страны могут покупать смартфоны, которые произведены в Китае, но продаются под северокорейским брендом. Эти смартфоны, по утверждению Уильямса, оснащены программами для слежки за населением.Это также относится к компьютерам. В Северной Корее используется операционная система "Красная звезда" на базе Linux, которая активно следит за активностью пользователей.

3. Программы-шпионы отслеживают, какие сайты посещают пользователи



По утверждению автора исследования, инженеры модифицировали программу и встроили программу под названием "Красный флаг", которая активно следит за активностью пользователей в сети и с определенной периодичностью делает скриншоты. Эти скриншоты хранятся в базе данных, которая называется Trace Viewer. Как отмечает в своем отчете Уильямс, северокорейские телефоны работают на операционной системе Android.По утверждению автора исследования, инженеры модифицировали программу и встроили программу под названием "Красный флаг", которая активно следит за активностью пользователей в сети и с определенной периодичностью делает скриншоты. Эти скриншоты хранятся в базе данных, которая называется Trace Viewer.

4. Если вы откроете иностранный медиафайл на северокорейском устройстве, правительство узнает об этом



Если вы смотрите иностранный фильм, то этот файл будет помечен. Эта метка может быть установлена с любого устройства, с которого он просматривается или прослушивается.



Поэтому, если один человек распространяет слишком много иностранных файлов, власти будут знать об этом. Согласно отчету Уильямса северокорейские инженеры создали программу, делающую пометки на тех медиафайлах, которые были открыты на северокорейских устройствах, будь то компьютер или мобильный телефон.Если вы смотрите иностранный фильм, то этот файл будет помечен. Эта метка может быть установлена с любого устройства, с которого он просматривается или прослушивается.Поэтому, если один человек распространяет слишком много иностранных файлов, власти будут знать об этом.

5. Государству принадлежит мобильная сеть, в рамках которой граждане страны не могут позвонить никому за пределами страны



Эта сеть разделена на две половины, отмечает в своем исследовании Уильямс, то есть северокорейские туристы и граждане иностранных государств могут звонить и отправлять текстовые сообщения внутри страны, но они не могут общаться с абонентами из других стран.



А так как туристические сим-карты возвращаются в страну, то власти решили деактивировать их, чтобы граждане не завладели этими сим-картами, которые дают им более широкий доступ в интернет. В Северной Корее есть телекоммуникационная система, и она управляется совместным предприятием с египетском фирмой Orascom.Эта сеть разделена на две половины, отмечает в своем исследовании Уильямс, то есть северокорейские туристы и граждане иностранных государств могут звонить и отправлять текстовые сообщения внутри страны, но они не могут общаться с абонентами из других стран.А так как туристические сим-карты возвращаются в страну, то власти решили деактивировать их, чтобы граждане не завладели этими сим-картами, которые дают им более широкий доступ в интернет.

6. За просмотр порно в Северной Корее можно получить смертный приговор



Они сообщали о том, что власти могут приговорить человека к смертной казни за просмотр зарубежного контента, особенно если это что-то запрещенное, например порнографические ролики или ролики, в которых критикуется правление Ким Чен Ына или его семья.



В связи с этим, сообщает Уильямс, пиратские копии фильмов порнографического содержания очень высоко ценятся. Диски с таким содержанием могут стоить до $500. Уильямс беседовал с некоторыми диссидентами из Северной Кореи, которые сбежали из страны и уехали в Китай, Японию и Южную Корею.Они сообщали о том, что власти могут приговорить человека к смертной казни за просмотр зарубежного контента, особенно если это что-то запрещенное, например порнографические ролики или ролики, в которых критикуется правление Ким Чен Ына или его семья.В связи с этим, сообщает Уильямс, пиратские копии фильмов порнографического содержания очень высоко ценятся. Диски с таким содержанием могут стоить до $500.

7. Все радиоприемники, которые продаются в Северной Корее, настроены на правительственные частоты



Прослушивание зарубежного радио или просмотр зарубежных телевизионных каналов запрещены в стране, отмечается в исследовании Уильямса.



Кроме того, Уильямс заявляет, что у многих жителей Северной Кореи есть второе радио или телевизор, которые имеют доступ к зарубежным частотам, но их прячут, а при проверках показывают только "официальные" устройства.



Уильямс также отмечает, что Северная Корея заглушает сигналы иностранных радиоканалов. Жители Северной Кореи, которые покупают радиоприемники по разрешенным каналам, могут слушать только одобренные правительством частоты.Прослушивание зарубежного радио или просмотр зарубежных телевизионных каналов запрещены в стране, отмечается в исследовании Уильямса.Кроме того, Уильямс заявляет, что у многих жителей Северной Кореи есть второе радио или телевизор, которые имеют доступ к зарубежным частотам, но их прячут, а при проверках показывают только "официальные" устройства.Уильямс также отмечает, что Северная Корея заглушает сигналы иностранных радиоканалов.

8. Государство отвлекает людей с помощью созданных в стране мобильных игр



В Северной Корее, говорит Уильямс, жители могут играть в 125 игр на мобильных устройствах, например Volleyball 2016 или Future Cities. Как утверждает журналист, правительство преследует простую цель: чем больше жители играют в игры, созданные внутри страны, тем меньше они тратят деньги на нелегальный контент. Чтобы отвлечь население от проблем, существующих внутри государства, подчеркивает в своем отчете Уильямс, правительство использует мягкие методы, в частности с помощью созданных в стране игр для смартфонов.В Северной Корее, говорит Уильямс, жители могут играть в 125 игр на мобильных устройствах, например Volleyball 2016 или Future Cities. Как утверждает журналист, правительство преследует простую цель: чем больше жители играют в игры, созданные внутри страны, тем меньше они тратят деньги на нелегальный контент.

9. Открытые Wi-Fi-сети запрещены



Вместо этого, Северная Корея запустила собственную сеть Mirae, для подключения к которой необходимо приложение.



Согласно официальным данным это приложение предоставляет доступ к северокорейской локальной сети, но не дает доступ к мировому интернету. Раньше в столице Северной Кореи, Пхеньяне, посольства иностранных государств имели открытые сети вай-фай. Жители подключались к этим сетям, пока государство не запретило такие сети.Вместо этого, Северная Корея запустила собственную сеть Mirae, для подключения к которой необходимо приложение.Согласно официальным данным это приложение предоставляет доступ к северокорейской локальной сети, но не дает доступ к мировому интернету.

10. Контроль над потоковым вещанием



Согласно отчету Уильямса в стране есть два IPTV сервиса, самый популярный из них - Manbang. Как и в случае с телефонами, ТВ-приставка производится в Китае, а затем преобразуется внутри страны и продается под северокорейским брендом.



Те, у кого есть устройство Manbang, могут получать государственный контент, но не могут получить доступа к иностранным сервисам. В Северной Корее нет Netflix, но, как и в других странах мира, здесь идет развитие потокового вещания.Согласно отчету Уильямса в стране есть два IPTV сервиса, самый популярный из них - Manbang. Как и в случае с телефонами, ТВ-приставка производится в Китае, а затем преобразуется внутри страны и продается под северокорейским брендом.Те, у кого есть устройство Manbang, могут получать государственный контент, но не могут получить доступа к иностранным сервисам.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Журналист и эксперт в области технологий Мартин Уильямс опубликовал отчет, в котором он рассказал о том, как именно правительство Северной Кореи лишает население страны доступа к внешнему миру с помощью технологий.