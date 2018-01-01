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      "Транснефть" выплатит "Казтрансойлу" компенсацию за некондиционную нефть

      10:35Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Казахстанский оператор "Казтрансойл" и российская "Транснефть" подписали заключительные соглашения о выплате казахстанским нефтяным компаниям возмещения за некондиционную нефть.

      Фото: "Транснефть"

      "В рамках урегулирования инцидента, связанного с загрязнением в апреле-мае 2019 г. около 699 тыс. тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний в системе магистрального нефтепровода "Дружба" АО "КазТрансОйл", выступающее от имени указанных компаний, подписало с ПАО "Транснефть" соглашения о выплате компенсации за некондиционную нефть оставшимся шести казахстанским нефтяным компаниям", - сообщает "Казтрансойл".

      Соглашения о выплате компенсации заключены в интересах 32 казахстанских нефтяных компаний, из них 14 компаний уже получили выплаты от "Транснефти".

      В апреле-мае в системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" возникла чрезвычайная ситуация, связанная с попаданием в прокачиваемую нефть хлорорганических соединений, что привело к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских предприятий на танкеры в порту Усть-Луга.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Казахстан, Усть-Луга, "Транснефть", "Дружба", "Казтрансойл"

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