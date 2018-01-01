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      Австрия инвестирует в экономику России активнее США и Японии

      10:50Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Новые проекты Австрии в России принесут до 1 млрд евро инвестиций, заявил торговый представитель России в Австрии Александр Потемкин.

      "Торгпредство оказывает содействие 15 перспективным проектам австрийских компаний в России. Общая сумма инвестиций в среднесрочной перспективе может составить 1 млрд евро", - заявил Потемкин в интервью РИА "Новости".

      Среди важных проектов - обновление предприятий австрийского концерна "Кроношпан" в Московской, Калужской областях и Башкирии. "Объем инвестиций в строительство нового завода и расширение существующих мощностей за период с 2019 г. по 2021 г. превысит 500 млн евро", - уточнил Потемкин.

      Австрийские компании инвестируют в экономику России больше, чем компании из США и Японии. "С объемом накопленных инвестиций в $6,4 млрд Австрия опережает такие страны как Италия, США и Япония. Среди стран-инвесторов в российскую экономику Австрия занимает 13-е место", - подчеркнул Потемкин.

      Ключевыми отраслями сотрудничества являются строительство, возобновляемая энергетика, деревообработка, химия, а также легкая и пищевая промышленность.

      "В 2019 г. завершилось несколько крупных совместных российско-австрийских проектов. Так, австрийский консорциум во главе с компаниями Core Value Capital GmbH и Green Source GmbH запустил пять новых солнечных электростанций в Забайкальском крае и Бурятии. Общий объем инвестиций составляет более 10 млрд руб.", - отметил Потемкин.

      По товарообороту с Россией, объем которого составил в январе-октябре более $5 млрд, Австрия занимает 26-е место, заключил торгпред России.

      Рубрики: Европа

      Метки: США, Япония, инвестиция, Австрия, Вена

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