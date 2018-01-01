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      Все гражданские авиалайнеры в России хотят объединить под одним брендом

      10:23Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

      Например, самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название, которое будет и у остальных новых самолетов.

      "Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации", - сказал Слюсарь.

      Ряд авиапроизводителей в мире пришли именно к такой модели. "У нее есть экономические резоны – инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте – гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет", - пояснил он.

      По его словам, под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами. Это "Иркут", который реализует программу МС-21 и на базе которого "собирается" дивизион, ГСС – производитель SSJ100, ряд гражданских активов.

      "Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было – объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ. Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли", - пояснил Слюсарь РИА "Новости" .

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: ОАК, авиапром, ребрендинг, Юрий Слюсарь

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