В Китае ученый получил 3 года тюрьмы за изменение генома человека

Суд в городе Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу за изменение генома человеческого эмбриона.

Хэ Цзянькуй на саммите по генетике в Гонконге, ноябрь 2018 г. Фото: EPA-EFE

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"."Китайский исследователь Хэ Цзянькуй (He Jiankui) приговорен к трем годам тюремного заключения и оштрафован на 3 млн юаней (около $430 тыс.) за незаконное проведение редактирования генов человеческого эмбриона, предназначенного для размножения", - отмечается в решении суда, которое"Синьхуа".Он проводил спорные эксперименты по редактированию генов эмбрионов человека. Ученый ранее заявил об успешном эксперименте - о рождении генномодифицированные девочек-близняшек, ДНК которых могут противостоять ВИЧ, сообщали "Вести. Экономика".Девочки-близнецы Лулу и Нана - первые в мире дети с измененными генами.Хэ Цзянькуй получил образование в США, работал в Стэнфордском университете.В 2012 г. Хэ вернулся в Китай в рамках государственной программы "План тысячи талантов", цель которой - привлекать в КНР лучшие ученые умы со всего мира, предоставляя им максимально комфортные условия для работы.В частности, помимо щедрого финансирования, Хэ Цзянькую была выделена собственная лаборатория в Южном научно-технологическом университете в Шэньчжэне для исследований в области генетического моделирования, иммуногеномики и персонализированной медицины, сообщило ВВС.По даннным следствия, Хэ Цзянькуй в 2016 г. на собственные средства привлек сообщников и, намеренно избегая какого-либо надзора и контроля, провел официально запрещенный в стране эксперимент по модификации ДНК.Хэ Цзянькуй с марта 2017 г. по ноябрь 2018 г. привлек 8 пар добровольцев, среди которых мужчины были больны ВИЧ, а женщины нет. Геномы испытуемых были модифицированы, забеременели 2 женщины. Судьба, состояние и местонахождение детей неизвестны.Выступая в ноябре прошлого года на саммите по генетике в Гонконге, ученый рассказал, что отцы-участники эксперимента имели ВИЧ, а матери были здоровы. Он отметил, что его цель заключалась в том, чтобы у эмбрионов появилась способность противостоять ВИЧ и СПИД.Для этого он деактивировал ген CCR5, который позволял ВИЧ поражать клетки человека. Небольшой процент людей рождаются с иммунитетом из-за мутации в этом гене.Редактирование генов китайских близнецов в прошлом году, направленное на выработку у них способности противостоять ВИЧ, возможно, не достигло своей цели и создало непреднамеренные мутации, заявили ученые.Результаты исследования, опубликованные в MIT Technology Review, показывают, как китайский биофизик Хе Цзянькуй игнорировал этические и научные нормы в ходе своего эксперимента.Федор Урнов, специалист по редактированию генома из Калифорнийского университета в Беркли, заявил: "Утверждение о том, что они воспроизвели доминантный вариант CCR5, является вопиющим искажением фактических данных и может быть описано только одним термином: преднамеренная ложь".В то время как команда нацелилась на правильный ген, они не воспроизвели требуемый вариант Delta 32, вместо этого создав новые изменения, эффекты которых неясны.Более того, сам инструмент редактирования гена CRISPR остается несовершенным, поскольку он может привести к нежелательным или "нецелевым" изменениям, что делает его использование на людях чрезвычайно спорным.