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      Ким Чен Ын призвал повысить уровень жизни в КНДР и обеспечить безопасность страны

      11:10Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) должна стремиться к повышению уровня жизни народа и развитию экономики, заявил глава КНДР Ким Чен Ын.

      Ким Чен Ын

      Ким Чен Ын потребовал гарантировать суверенитет и безопасность страны, сообщает "КоммерсантЪ". Глава КНДР поручил укрепить экономическую независимость страны и улучшить положение основных отраслей народного хозяйства.

      Ким Чен Ын призвал установить жесткую дисциплину и добиться изменений в сельском хозяйстве, науке, образовании и здравоохранении и потребовал принять меры для защиты окружающей среды и предотвращения стихийных бедствий.

      КНДР заявила в декабре, что не намерена обсуждать с США денуклеаризацию Корейского полуострова и готовит новую оборонную стратегию с учетом провала переговоров с Вашингтоном.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, КНДР, Северная Корея, Пхеньян, Ким Чен Ын

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