Ким Чен Ын призвал повысить уровень жизни в КНДР и обеспечить безопасность страны

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) должна стремиться к повышению уровня жизни народа и развитию экономики, заявил глава КНДР Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Ким Чен Ын потребовал гарантировать суверенитет и безопасность страны, сообщает "КоммерсантЪ". Глава КНДР поручил укрепить экономическую независимость страны и улучшить положение основных отраслей народного хозяйства.Ким Чен Ын призвал установить жесткую дисциплину и добиться изменений в сельском хозяйстве, науке, образовании и здравоохранении и потребовал принять меры для защиты окружающей среды и предотвращения стихийных бедствий.КНДР заявила в декабре, что не намерена обсуждать с США денуклеаризацию Корейского полуострова и готовит новую оборонную стратегию с учетом провала переговоров с Вашингтоном.