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      Эксперт назвал Facebook "сигаретами современного общества"

      11:10Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". По словам основателя Salesforce, эта соцсеть не делает ничего "для улучшения мира".

      "Мир сталкивается с кризисом доверия", - заявил основатель и исполнительный директор компании Salesforce Марк Бениофф. И одним из главных виновников происходящего он считает Facebook. В интервью CNN Бениофф акцентировал внимание на необходимости регулирования соцсети, напомнив, в каком количестве скандалов она фигурировала в последние годы.

      "Facebook - это как сигареты для современного общества. И эта сфера крайне нуждается в регулировании", - подчеркнул известный филантроп и ярый сторонник либеральных идей, еще в начале 2019 г. призвавший своих коллег - руководителей компаний - активизировать усилия по борьбе с такими проблемами, как неравенство доходов, бездомные, изменения климата.

      "Они, безусловно, не совсем честны с пользователями, - отметил глава IT-гиганта. - Даже они сами это подтвердили. Вот почему мы переживаем кризис доверия: даже основные каналы информации не могут признать доверие главной ценностью. Послушайте, мы подошли к такому моменту, когда каждый из нас в каждой компании должен задать вопрос: что для нас представляет самую большую ценность?".

      "Я ожидаю фундаментального переосмысления глобальной роли Facebook, - заявил Бениофф. - Когда у вас есть столько возможностей, такое большое потенциальное воздействие и вы не делаете действительно хороших вещей, которые могут улучшить этот мир, я думаю, вы рано или поздно окажетесь в центре всеобщего внимания". При этом бизнесмен отметил, что рассчитывает на то, что журнал Time, купленный им в 2018 г., сможет стать именно таким "оправдывающим доверие" ресурсом.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, Facebook, регулирование, соцсеть, Salesforce, Марк Бениофф, кризис доверия

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