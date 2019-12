Российский рынок M&A в 2019 году: крупнейшие слияния и поглощения

Российский рынок слияний и поглощений (M&A) быстро развивался в 2019 г., крупные компании укрепили свои позиции, мелкие игроки ушли с рынка. Пять из восьми миллиардных сделок совершены иностранными покупателями российских активов.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".В январе состоялась продажа 100% Luxoft Holding Inc., принадлежащей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого. Покупателем стала компания DXC Technologies, сделку оценили в $2 млрд. Luxoft Holding Inc. занимается разработкой программного обеспечения и является мировым поставщиком ИТ-услуг в области финансовой аналитики, здравоохранения, технологий UX/UI, IoT и блокчейна. Компания основана в Москве в 2000 г.В мае прошло слияние двух нефтегазовых компаний - Wintershall (принадлежит немецкому концерну BASF) и Dea Deutsche Erdoel (принадлежит российскому предпринимателю Михаилу Фридману). Сделку оценили в $7,18 млрд.Сбербанк в июле продал 99,85% турецкого Denizbank банку Emirates NBD. "На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд руб. от продажи "Денизбанка", связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ, а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ)", - отметил Сбербанк.Компания "Сокар Энергоресурс" (азербайджанская SOCAR имеет 60%, Сбербанк - 40%) приобрела в мае 80% акций Антипинского НПЗ за $2,32 млрд.ВТБ в июне подписал обязывающие документы о приобретении у Molesto Investments Ltd. контрольного пакета "Рустранскома" (ГК РТК) за $742 млн, это крупнейшая сделка в отрасли в 2019 г.НПО "Высокоточные комплексы" в июне приобрело у концерна "Тракторные заводы" 74,5% акций "Курганмашзавода" (КМЗ) за $1,64 млрд, сделка также стала крупнейшей в машиностроительной отрасли.Сбербанк в декабре передал "Яндексу" "золотую акцию" компании. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании. "Яндекс" заявил о планах изменить структуру управления компанией.Акционеры "Московского вертолетного завода им. Миля" и завода "Камов" (оба входят в состав "Вертолетов России" госкорпорации "Ростех") одобрили в декабре объединение предприятий к 2022 г. Решение принято "Ростехом".Холдинг "Газпром-медиа" приобрел технологическую компанию Getintent, которая занимается услугами автоматизированного размещения рекламы. Сделка укрепит позиции холдинга в сегменте digital-маркетинга и позволит предложить клиентам новые возможности по автоматизированному размещению рекламы.Госкорпорация "ВЭБ.РФ" вошла в капитал НПФ "Благосостояние", "ВЭБ-лизинг" приобрел 25% плюс одну акцию НПФ, это крупнейшая сделка на российском рынке пенсионных услуг в 2019 г.Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в области цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта. Сложную сделку удалось закрыть быстро, отметил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Стороны рассчитывают, что продукты и услуги совместной платформы "станут лидерами предпочтений россиян", подчеркнул Хасис. В общий бизнес компании вложат до 64,6 млрд руб."АвтоВАЗ" выкупил 50% акций General Motors в совместном предприятии (СП), которое занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки."Росатом" станет владельцем 30% группы "Дело" Сергея Шишкарева. Предприниматель приобрел 50% плюс две акции компании "Трансконтейнер" - крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России. В борьбе за актив участвовали структуры миллиардеров Романа Абрамовича и Владимира Лисина. За актив заплачено 60,3 млрд. руб. - почти вдове выше начальной цены.Предприниматель Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж" - подрядчика "Газпрома". Покупателем выступило акционерное общество "Стройинвестхолдинг". Некоторые СМИ сообщили, что стоимость сделки составила 75 млрд. руб.Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила сделку по поглощению финским Fortum немецкой Uniper, но сделка вступит в силу после внесения поправок в российское законодательство. "Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием, имея в виду, что Fortum, ее экспансия и инвестиции в энергетику полностью поддерживаются, но в силу существующих ограничений закона это можно будет сделать после того, как соответствующие поправки к 57-ФЗ (об иностранных инвестициях) вступят в силу", - пояснила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Поправки к законодательству уже подготовлены.Обе компании имеют крупные генерирующие активы в России: финны контролируют 94,88% компании "Фортум", которая владеет 4,5 ГВт традиционной генерации, а также активами в солнечной и ветрогенерации. Uniper имеет 83,7% в компании "Юнипро", которая управляет ГРЭС установленной мощностью 11,2 ГВт."Ростелеком" получил контроль на "Tele2 Россия". "Мы завершили работу по согласованию базовых условий по консолидации 100% Tele2 "Ростелекомом" и переходим к формальным процедурам. В результате консолидации появится предприятие с выручкой, приближающейся к 500 млрд руб.", - отметил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.Это далеко не полный список сделок по слиянию и поглощению на российском рынке в 2019 г., но эти сделки стали крупнейшими.Между тем Банк России предложил ввести с 1 января 2020 г. ограничения для банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению. Проект ЦБ предполагает, что кредиты по M&A начнут классифицировать по третьей категории качества, то есть такие кредиты получат статус "сомнительных". Это значит, что банк должен создать резерв в размере от 21% до 50% от размера кредита. Сейчас кредиты по M&A определяют в первую и вторую категории, где резервирование не предусмотрено.При этом банки получат право повышать категорию качества кредитов только на одну категорию. ЦБ уточняет, что попавшие во вторую категорию качества кредиты по M&A должны с 2020 г. иметь резерв в размере 2% от суммы кредита. В 2021 г. размер резерва увеличится до 3,5%, в 2022 г. - до 5%. ЦБ подчеркивает, что такой шаг поможет экономике получить "длинные" деньги для крупных проектов.