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      "КАМАЗ" планирует прибыль и инвестиции в 2020 году

      11:51Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Совет директоров ПАО "КАМАЗ" принял бизнес-план компании на 2020 г., сообщил пресс-центр автопроизводителя.

      В соответствии с документом в следующем году "КАМАЗ" должен реализовать 35 709 автомобилей, из них 29 тыс. единиц будут поставлены на российский рынок, 6 709 – на рынки зарубежных стран. Доля "КАМАЗа" на рынке грузовых автомобилей РФ составит 46%.

      Бизнес-планом в 2020 г. предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 млрд. рублей. Чистая прибыль должна достигнуть 288 млн руб. при планируемой выручке 204 млрд руб.

      Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин назвал главную задачу, которую компании и ее персоналу предстоит решать в 2020 г., - это вывод на рынок автомобилей магистрального семейства поколения К5, соответствующих по техническим характеристикам и потребительским свойствам мировому уровню. "Самое основное – вывод на рынок К5. Это, пожалуй, самый большой вызов, как быстро мы сможем начать на нем зарабатывать", - отметил он.

      "КАМАЗ" по итогам первых шести месяцев 2019 г. получил чистый убыток по МСФО в размере 3 млрд руб., сообщали "Вести. Экономика".

      Чистая прибыль "КАМАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 г. снизилась в 2,2 раза до 1,6 млрд руб. с 3,5 млрд руб. за предыдущий год.

      В ноябре 2018 г. Евразийский банк развития (ЕАБР) получил 3,72% акций "КАМАЗ" в обмен на кредит в размере более 9,5 млрд руб. Ранее эти акции принадлежали ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ".

      До сделки с ЕАБР госкорпорация "Ростех" владела 49,9% ПАО "КАМАЗ", кипрская Avtoinvest Limited - 23,54% (в интересах бывших владельцев инвесткомпании "Тройка Диалог" и гендиректора компании Сергея Когогина), Daimler Truck (германский концерн Daimler AG) - 15%, американская KAMAZ International Management - 4,25%, а также ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" - 3,72%.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: МСФО, бизнес-план, КАМАЗ

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