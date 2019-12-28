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      ЦБ Китая предписал банкам отказаться от старого бенчмарка в пользу LPR с 2020 года

      13:28Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Центральный банк Китая поручил кредиторам перейти на использование нового бенчмарка для определения процентных ставок по всем кредитам со следующего года, что стало еще одним шагом на пути к либерализации финансовой системы, сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

      Финансовые учреждения должны прекратить использовать старую ставку кредитования в качестве ориентира ценообразования для всех кредитов с января 2020 г. В период с марта по август они должны постепенно привести условия действующих кредитов в соответствие со ставкой LPR, заявил в субботу Народный банк Китая.

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      Этот шаг может снизить стоимость обслуживания некоторых из непогашенных кредитов общим объемом около 152 трлн юаней ($21,7 трлн). Это может стимулировать экономический рост, несмотря на то что процентные ставки не будут снижены напрямую.

      Прежний ориентир для стоимости кредитов, процентная ставка по кредитам сроком на 1 год, находится на уровне 4,35% годовых - выше, чем LPR.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в декабре Народный банк Китая сохранил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) на уровне 4,15%.

      ЦБ Китая в августе объявил о реформе системы ключевых процентных ставок. Теперь регулятор ежемесячно публикует ставку по кредитам для первоклассных заемщиков - новый бенчмарк, позволяющий привязать стоимость заимствований для компаний и населения к ставкам финансирования, привлекаемого банками на денежных рынках.

      "В настоящее время почти 90% новых кредитов оцениваются по LPR, но непогашенные кредиты с плавающей ставкой по-прежнему основаны на базовой ставке кредитования", - говорится в заявлении центрального банка.

      Использование LPR для определения процентных ставок по всем кредитам может сделать денежно-кредитную политику более эффективной. Ожидается, что будет решена давняя проблема, состоящая в том, что дешевое финансирование, которое ЦБ Китая предлагает банкам, не приводит к удешевлению кредитов для предприятий.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ставки, кредиты, Народный банк Китая, LPR

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