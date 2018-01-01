США и Россия. Три экономических кризиса. Сходства и различия

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" Как случаются кризисы? Что общего у экономических кризисов в США и в России и в чем их отличия? Грозит ли нам сейчас такой кризис? Ситуации анализирует экономист Сергей Блинов.
Сергей Блинов, экономист
Посмотрим на сходства и различия кризисов:
1. Великая депрессия в США 1929-1933 гг.
2. Кризис 2008 г. в США – Великая рецессия.
3. Кризис 2008 г. в России.
Разобраться в экономических кризисах поможет простая модель с двумя показателями – денежной базой и денежной массой. Любая модель – это упрощенный взгляд на действительность. И наша модель не исключение. В ней не учитывается, например, что денежная база и денежная масса частично пересекаются. Также не учитывается инфляция и некоторые другие нюансы.
Но, несмотря на эти упрощения, наша модель позволяет увидеть ключевые различия трех перечисленных кризисов.
Определяемся с понятиями.
Итак, в нашей модели есть денежная база. На рисунке 1 ее отображают элементы красного цвета. Рисунок 1. Денежная база – это фундамент
Иллюстрация Диляры Зариповой
Денежную базу создает Центробанк. Очень условно, это напечатанные Центробанком деньги. Или, говоря проще, наличные. Используя денежную базу в качестве фундамента, финансовая система (а проще говоря, коммерческие банки) создает денежную массу (здесь и далее: денежный агрегат М2). Опять же, очень условно - это безналичные деньги граждан и предприятий на счетах в коммерческих банках.
Денежная масса (ДМ) больше денежной базы (ДБ) в несколько раз. Это число – во сколько раз денежная масса больше денежной массы – называют денежным мультипликатором (m). Эти три величины связаны простой формулой:
ДМ = ДБ*m
Например, если денежная масса больше денежной базы в два раза раза, то денежный мультипликатор равен двум (рисунок 2).Рисунок 2. Денежная масса при мультипликаторе, равном двум
Иллюстрация Диляры Зариповой
На рисунке денежная масса отображена обычными деревянными элементами без раскраски.
Если денежная масса больше денежной базы в пять раз, то мультипликатор будет равен уже пяти (рисунок 3). Рисунок 3. Денежная масса при мультипликаторе, равном пяти
Иллюстрация Диляры Зариповой
Легко представить денежную базу в виде своеобразного "кирпичного" фундамента, на котором банковская система возводит "деревянные" этажи денежной массы.
Насколько устойчива банковская система? Аналогия "фундамент-дом" здесь очень кстати. Например, построенный на определенном фундаменте двух-трехэтажный дом может быть очень устойчив. Но если построить на этом же фундаменте восемь или девять этажей, то устойчивость этой конструкции будет под вопросом: при любом внешнем возмущении (ураган, землетрясение) дом может разрушиться.
История последних ста лет показывает: мультипликатор, примерно равный трем (три "этажа" денежной массы на "фундаменте" из денежной базы), легко выдерживается банковской системой любой страны даже во времена кризисов.
Итак, с понятиями мы определились, ничего сложного в них нет.
Великая депрессия в США (1929-1933)
Рассмотрим первый из кризисов - Великую депрессию в США.
В 1929 г., накануне Великой депрессии, денежный мультипликатор в США был равен примерно восьми. То есть денежная система выглядела, примерно как на рисунке 4. Рисунок 4. Модель американской денежной массы перед Великой депрессией
Иллюстрация Диляры Зариповой
Как правило, чем больше денег в стране, тем больше экономика. Поэтому страны с развитой финансовой системой (которая хорошо увеличивает мультипликатор) оказывались в выигрыше. Но, с другой стороны, если мультипликатор очень большой, то система становится неустойчивой.
Тогда даже небольшие возмущения - внутри системы или извне ее - грозят систему обрушить. Именно это и произошло в США во время Великой депрессии.
Денежная масса начала рушиться с октября 1929 г., а значит, мультипликатор стал уменьшаться. И к марту 1933 г. мультипликатор упал с восьми примерно до четырех. Рисунок 5. Модель денежной массы после Великой депрессии
Иллюстрация Диляры Зариповой
Основной причиной сжатия денежной массы стало банкротство банков и сгорание всех вкладов и счетов в этих банках. Банки же, остававшиеся на плаву, активно снижали свои риски, то есть срочно забирали у заемщиков выданные ранее кредиты и не выдавали при этом кредиты новые. И это опять-таки снижало денежную массу. График 1. Денежные переменные во время Великой депрессии
Источник: ФРС США, расчеты С. Блинова
Центральный банк США (Федеральная резервная система, или просто ФРС) бездействовал. Да и министр финансов США Эндрю Меллон считал, что падение так называемых "слабых" банков очистит систему и сделает ее только здоровее.
Как убедительно показал в своих работах нобелевский лауреат Милтон Фридман, именно это гигантское сокращение количества денег в экономике и стало причиной Великой депрессии – величайшего кризиса в истории не только США, но и всего мира, так как кризис быстро распространился на другие страны.
Фридман также показал, что сокращение денежной массы стало следствием ошибок ФРС (в том числе "ошибок бездействия"), что позже было официально признано Федеральной резервной системой.
Кризис 2008 года в США
Теперь рассмотрим кризис 2008 г. в США, прозванный позже Великой рецессией.
Накануне кризиса, в мае 2008 г., мультипликатор в США достигал девяти. То есть денежная масса была в девять раз больше денежной базы (примерно как накануне Великой депрессии, см. рис. 4).
И эта система, как и во время Великой депрессии, зашаталась.
Наивысшей точки напряжение достигло в сентябре, когда рухнул один из четырех крупнейших инвестиционных банков США, "Леман Бразерс". Сценарий Великой депрессии мог повториться.
К счастью для американской и мировой экономики, у руля ФРС в это время находился Бен Бернанке. Это ученый-экономист, университетский профессор, автор многочисленных научных статей на тему Великой депрессии, автор учебников по макроэкономике.
Вот, например, учебник, написанный им в соавторстве с Эндрю Абелем в 2005 г., то есть еще до кризиса, - "Макроэкономика", 5-е издание. В книге в подробностях описано все, что происходило во время Великой депрессии, а на графиках показаны и падение мультипликатора, и падение денежной массы, которое было нами показано выше.
Другими словами, Бернанке знал причины и механизмы Великой депрессии. Но что он мог сделать?
То, что он сделал, вошло в историю под названием "количественное смягчение".
За считанные пять месяцев, с сентября 2008 г. по январь 2009 го. (первый раунд количественного смягчения), Бернанке увеличил денежную базу в два раза!Рисунок 6. Денежная база выросла в два раза в результате первого раунда количественного смягчения
Иллюстрация Диляры Зариповой
Это позволило банковской системе перестроиться, и напряжение в финансовой сфере резко снизилось.Рисунок 7. Мультипликатор снизился уже после первого раунда количественного смягчения
Иллюстрация Диляры Зариповой
Мультипликатор резко снизился, но при этом денежная масса не сократилась, как во время Великой депрессии, а просто распределилась на более широком "фундаменте" денежной базы. И это сразу сделало финансовую систему значительно устойчивее.
Количественное смягчение продолжалось до конца 2014 г., и мультипликатор за это время снизился до трех. Рисунок 8. Модель денежной массы США к концу количественного смягчения в 2014 году
Иллюстрация Диляры Зариповой
Денежная база в период с 2008 по 2014 гг. выросла почти в пять раз (!) с $0,86 трлн до $4,1 трлн.
Снизился мультипликатор, снизились риски в финансовой системе, она стала устойчивой. А денежная масса в США за это время не только не упала, но даже выросла. График 2. Количественное смягчение компенсировало падение мультипликатора
Источник: ФРС США, расчеты С. Блинова
Стресс в финансовой системе не прошел для экономики незамеченным. Но все прошло намного легче, чем во время Великой депрессии. В 1929-1933 гг. ВВП США сократился на 26%, падение продолжалось 4 года, а выход на докризисный уровень состоялся лишь через 7 лет. А во время Великой рецессии 2008-2009 гг. заметное падение наблюдалось только в 2009 г. (на 2,7%), а уже в следующем 2010 г. экономика вышла на докризисный уровень. График 3. Великая рецессия 2008-2009 гг. прошла намного мягче Великой депрессии 1929-1933 гг.
Источник: FRED
Каким образом Бернанке добавлял деньги? Давайте вспомним, что такое денежная база. Условно – это напечатанные Центробанком деньги. И Бернанке поступил очень просто: печатал деньги и покупал на них активы. Это и было "количественным смягчением". В отличие от Великой депрессии, ФРС США не бездействовала, а действовала активно, грамотно и с ситуацией справилась.
Кризис 2008 года в России
Итак, мы рассмотрели два кризиса в США: Великую депрессию и кризис 2008 г. Теперь посмотрим, как происходил кризис 2008 г. в России.
Финансовая система в России намного менее развита, чем в США. Мультипликатор у нас никогда не достигал больших величин: 2,6 – такое значение имел мультипликатор к осени 2008 г.
Но в такой системе есть и свои плюсы: ей масштабное падение мультипликатора не грозит, так как он и без того уже очень мал. То есть изначально российская финансовая система была более устойчива к различного рода потрясениям. В этом смысле ставший тогда президентом Дмитрий Медведев справедливо называл российскую экономику островком стабильности в океане финансовых штормов.Рисунок 9. Модель денежной массы РФ перед кризисом 2008 года
Иллюстрация Диляры Зариповой
И все было бы замечательно, если бы не наш Центральный банк.
Вспомним: за пять месяцев - с сентября 2008 г. по январь 2009 г. - Бернанке увеличил денежную базу в США в два раза, спасая страну от кризиса.
И вот он, главный парадокс: в эти же пять месяцев Центральный банк России …кардинально сократил денежную базу в России.
Мультипликатор при этом остался таким же, но денежная масса резко сократилась, ибо Центробанк буквально вытащил из-под нее "фундамент" (рисунок 10). Рисунок 10. Модель денежной массы РФ к февралю 2009 года в результате действий ЦБ
Иллюстрация Диляры Зариповой
Механизм изъятия денег абсолютно понятен – валютные интервенции. В ходе таких интервенций Центробанк выкупает на рынке рубли, и соответственно они из финансовой системы исчезают.
5,5 трлн руб. (это при денежной массе размером всего-то в 14 трлн на тот момент!) – именно столько изъял российский ЦБ в ходе валютных интервенций за эти пять месяцев. И даже возврат правительством и Центробанком части денег по другим каналам ситуацию уже не мог спасти. После сокращения денежной базы на 19% денежная масса тоже послушно сократилась ровно на те же 19%. График 4. Действия ЦБ РФ привели к сокращению денежной массы
Источник: ЦБ РФ, расчеты С. Блинова
И неудивительно, что экономика России в 2009 г. упала на 7,8%. Это худший результат не только среди стран "Большой двадцатки", но и среди стран БРИКС, а среди стран СНГ результат хуже показала только Армения.
То есть российский Центробанк в ходе кризиса не бездействовал, как ФРС во время Великой депрессии 1929-1933 гг. Так же как ФРС США в 2008 г. под руководством Бена Бернанке, наш российский ЦБ действовал активно.
Но действовал не во благо экономике, а во вред.
Выводы из сравнения трех кризисов
Эти три эпизода позволяют сделать важные выводы.
Что общего во всех трех рассмотренных кризисах? Причина кризисов – сокращение денежной массы, таков главный вывод из всех трех историй.
Денежная масса может сократиться из-за падения мультипликатора, как было во время Великой депрессии.
Денежная масса может сократиться из-за сокращения денежной базы, как было в России в 2008 г.
А правильные действия ЦБ могут спасти финансовую систему от катастрофы. Именно так произошло в США в 2008 г., когда Бен Бернанке применил "количественное смягчение". Или обрушить ее, как это сделал Сергей Игнатьев в России в том же 2008 г.
Полученные выводы помогают многое понять в российской экономике. Например, почему в 1999-2008 гг. экономика бурно росла (средние темпы ВВП 7% в год), а с IV квартала 2008 г. находится в состоянии застоя (средние темпы ВВП 0,85% в год). Такая динамика легко объясняется реальной денежной базой, то есть денежной базой, скорректированной на инфляцию (график 5). График 5. Реальная денежная база объясняет застой последних десяти лет
Источники: ЦБ, Росстат, расчеты С. Блинова
Конечно же, на экономику влияет денежная масса, а не денежная база, что наглядно показывают рассмотренные нами выше три кризиса. Но в российской экономике, где мультипликатор хоть и низок, но достаточно стабилен, денежная масса почти целиком зависит от денежной базы, управляемой Центральным банком.
Что динамика денежной базы говорит нам о сегодняшней ситуации в России? Центральный банк 8 месяцев подряд сжимал денежную базу (график 6). График 6. Реальная денежная база сжималась 8 месяцев с апреля по ноябрь
Источники: Росстат, ЦБ, расчеты С. Блинова
Красные столбцы на графике 5 показывают падение реальной денежной базы к аналогичному показателю прошлого года.
Хорошо заметно на этом графике сокращение денежной базы в конце 2008-начале 2009 гг., о котором мы рассказали, рассматривая три кризиса на нашей упрощенной модели. Видны и кризисы 1998 и 2015 гг.
С 1 апреля по 1 ноября 2019 г. статистика реальной денежной базы показывала сокращение. Другими словами, ЦБ выбивал фундамент из-под денежной массы, как в 2008 г. (см. рис. 10), только немного медленнее (см. также "В ожидании Черного вторника"
и "Когда стагнация сорвется в кризис"
).
1 декабря впервые с апреля реальная денежная база выросла (на 1,5% к 1 декабря 2018 г.). Означает это конец падения или это всего лишь случайность, покажет время.
И если Центральный банк не выучится на своих ошибках и вновь запустит сокращение денежной базы, то экономический кризис в стране не заставит себя ждать.