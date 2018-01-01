США и Россия. Три экономических кризиса. Сходства и различия

Как случаются кризисы? Что общего у экономических кризисов в США и в России и в чем их отличия? Грозит ли нам сейчас такой кризис? Ситуации анализирует экономист Сергей Блинов.

Сергей Блинов, экономист

Рисунок 1. Денежная база – это фундамент

Иллюстрация Диляры Зариповой

Рисунок 2. Денежная масса при мультипликаторе, равном двум

Иллюстрация Диляры Зариповой

Рисунок 3. Денежная масса при мультипликаторе, равном пяти

Иллюстрация Диляры Зариповой

Великая депрессия в США (1929-1933)

Рисунок 4. Модель американской денежной массы перед Великой депрессией

Иллюстрация Диляры Зариповой

Рисунок 5. Модель денежной массы после Великой депрессии

Иллюстрация Диляры Зариповой

График 1. Денежные переменные во время Великой депрессии

Источник: ФРС США, расчеты С. Блинова

Кризис 2008 года в США

Рисунок 6. Денежная база выросла в два раза в результате первого раунда количественного смягчения

Иллюстрация Диляры Зариповой

Рисунок 7. Мультипликатор снизился уже после первого раунда количественного смягчения

Иллюстрация Диляры Зариповой

Рисунок 8. Модель денежной массы США к концу количественного смягчения в 2014 году

Иллюстрация Диляры Зариповой

График 2. Количественное смягчение компенсировало падение мультипликатора

Источник: ФРС США, расчеты С. Блинова

График 3. Великая рецессия 2008-2009 гг. прошла намного мягче Великой депрессии 1929-1933 гг.

Источник: FRED

Кризис 2008 года в России

Рисунок 9. Модель денежной массы РФ перед кризисом 2008 года

Иллюстрация Диляры Зариповой

Рисунок 10. Модель денежной массы РФ к февралю 2009 года в результате действий ЦБ

Иллюстрация Диляры Зариповой

График 4. Действия ЦБ РФ привели к сокращению денежной массы

Источник: ЦБ РФ, расчеты С. Блинова

Выводы из сравнения трех кризисов

График 5. Реальная денежная база объясняет застой последних десяти лет

Источники: ЦБ, Росстат, расчеты С. Блинова

График 6. Реальная денежная база сжималась 8 месяцев с апреля по ноябрь

Источники: Росстат, ЦБ, расчеты С. Блинова