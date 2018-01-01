Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос в 2019 году до $3 млрд

Товарооборот между Азербайджаном и Россией составит в 2019 г. около $3 млрд, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"."Как известно, развитие наших связей носит целенаправленный и программный характер. Реализуются меры, предусмотренные "дорожными картами" по конкретным направлениям, шесть из которых были подписаны в ходе прошлогоднего официального визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию, а две - по итогам состоявшегося в декабре в Баку восемнадцатого заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Предварительные оценки позволяют говорить, что товарооборот между нашими странами в 2019 г. выйдет на уровень порядка $3 млрд", - заявил Мамедъяров, сообщает "Прайм".Туристический поток из России в Азербайджан растет, показатель "приблизился к отметке 1 млн человек". "Это весьма впечатляющий показатель, и он нас радует, так как является наглядным подтверждением интенсивности человеческих контактов. Ну и, конечно, это говорит о том, что россияне чувствуют себя комфортно в Азербайджане, где встречают теплый прием и пользуются преимуществами отсутствия языкового барьера.Мы ожидаем, что все эти положительные тенденции получат свое продолжение и в наступающем году. Надеюсь, что свой вклад в этот процесс сможет внести и продолжение практики обмена взаимными визитами на уровне глав внешнеполитических ведомств, которую я считаю весьма полезной", - подчеркнул Мамедъяров.По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос в 2018 г. на 19,1% до $2,55 млрд.