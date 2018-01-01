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      В 12 проблемных городах России установят систему мониторинга качества воздуха

      12:24Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Правительство РФ утвердило решение о создании государственной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в 12 крупных промышленных центрах, сообщается в постановлении.

      Федеральным законом от 26 июля 2019 г. №195-ФЗ предусмотрено проведение с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в первую очередь в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

      Полномочия по установлению порядка создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента, перечень включаемой в нее информации, порядка и условий представления информации, а также порядка обмена информацией закреплены за правительством России.

      Подписанным постановлением утверждены правила создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента (далее – информационная система), а также перечень включаемой в нее информации. Правилами определены принципы создания и эксплуатации системы, включая ее цели, задачи и функции, полномочия оператора информационной системы, участников информационного обмена, структуру информационной системы, требования к защите информации, содержащейся в ней.

      К задачам информационной системы относятся:

      - информационное обеспечение проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха, расчета и оценки риска для здоровья человека, включая определение перечня приоритетных загрязняющих веществ, на территориях эксперимента;

      - консолидация информационных ресурсов в области мониторинга атмосферного воздуха;

      - предоставление пользователям информационной системы информации о загрязнении атмосферного воздуха.

      Содержащаяся в системе информация будет размещаться на официальном сайте Росприроднадзора. Обмен информацией в рамках информационной системы и предоставление содержащейся в ней общедоступной информации пользователям будут осуществляться на безвозмездной основе.

      Создание информационной системы необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: экология, мониторинг, постановление, чистый воздух

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