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      Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Насирия"

      12:40Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Насирия", приостановленную днем ранее из-за протестов местного населения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Министерства нефти Ирака Асема Джихада.

      Фото: m.angi.ru

      "Дороги свободны, сотрудники вернулись, и насосные станции возобновили работу", - отметил Джихад. Власти Ирака из-за протестов населения приостановили добычу нефти на месторождении, сейчас добыча составляет 80-85 тыс. баррелей нефти в день.

      Джихад заявил ранее в интервью РИА "Новости", что приостановка добычи не отразится на экспорте нефти благодаря увеличению поставок с нефтяных месторождений провинции Басра.

      В Ираке с начала октября продолжаются массовые протесты населения. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.

      В столкновениях с полицией погибли более 400 человек, пострадали около 15 тыс. человек. По давлением протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, в стране заговорили о проведении досрочных выборов в парламант. Президент страны Бархам Салех также подал в отставку.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток

      Метки: нефть, месторождение, Ирак, Багдад, Басра

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