Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Насирия", приостановленную днем ранее из-за протестов местного населения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Министерства нефти Ирака Асема Джихада.

Фото: m.angi.ru

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"."Дороги свободны, сотрудники вернулись, и насосные станции возобновили работу", - отметил Джихад. Власти Ирака из-за протестов населения приостановили добычу нефти на месторождении, сейчас добыча составляет 80-85 тыс. баррелей нефти в день.Джихад заявил ранее в интервью РИА "Новости", что приостановка добычи не отразится на экспорте нефти благодаря увеличению поставок с нефтяных месторождений провинции Басра.В Ираке с начала октября продолжаются массовые протесты населения. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.В столкновениях с полицией погибли более 400 человек, пострадали около 15 тыс. человек. По давлением протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, в стране заговорили о проведении досрочных выборов в парламант. Президент страны Бархам Салех также подал в отставку.