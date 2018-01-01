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      Правительство поможет достроить проблемные дома в Подмосковье

      13:14Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Правительство в 2020 г. примет меры и поддержит достройку проблемных домов в Московской области, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

      Фото: 360tv.ru

      "Мы готовы системно по Московской области в следующем году принять решение о поддержке по достройке проблемных домов", - заявил Мутко, сообщает "Интерфакс". В Подмосковье насчитывают почти 700 жилых долгостроев, решения приняты по 200 домам.

      "Но здесь еще более 500 домов, где еще люди не знают судьбу. Пока мы ищем решение", - подчеркнул вице-премьер.

      Между тем приняты решения по крупнейшим долгостроям в области. В частности, все проблемные дома обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье достроят до 2022 г.

      Решения по достройке еще одного проблемного объекта - долгостроя СУ-155 в Звенигороде - примут в ближайшее время, отметил Мутко.

      В России насчитывают более 3 тыс. проблемных домов, жилищные права по которым нарушены для 300 тыс. дольщиков, заключил вице-премьер.

      Рубрики: Недвижимость, Правительство, Парламент

      Метки: СУ-155, Подмосковье, Виталий Мутко, обманутый дольщик, долгострой

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