Правительство поможет достроить проблемные дома в Подмосковье

Правительство в 2020 г. примет меры и поддержит достройку проблемных домов в Московской области, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

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Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"."Мы готовы системно по Московской области в следующем году принять решение о поддержке по достройке проблемных домов", - заявил Мутко, сообщает "Интерфакс". В Подмосковье насчитывают почти 700 жилых долгостроев, решения приняты по 200 домам."Но здесь еще более 500 домов, где еще люди не знают судьбу. Пока мы ищем решение", - подчеркнул вице-премьер.Между тем приняты решения по крупнейшим долгостроям в области. В частности, все проблемные дома обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье достроят до 2022 г.Решения по достройке еще одного проблемного объекта - долгостроя СУ-155 в Звенигороде - примут в ближайшее время, отметил Мутко.В России насчитывают более 3 тыс. проблемных домов, жилищные права по которым нарушены для 300 тыс. дольщиков, заключил вице-премьер.