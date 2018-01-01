Судоверфь "Звезда" начала строительство танкеров для "НОВАТЭКа"

Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" начал строительство танкеров класса MR на газомоторном топливе для "Совкомфлота", сообщает "Роснефть". Танкеры займутся перевозкой углеводородов для "НОВАТЭКа".

ССК "Звезда"

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"."Звезда" строит три танкера класса MR. "ВЭБ.РФ" осуществил первые платежи в адрес судоверфи в рамках финансирования проекта."Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров группы компаний "Совкомфлот" с ПАО "НОВАТЭК".Дедвейт каждого танкера составит около 50 тыс. тонн. Поставка судов запланирована на 2022-2023 гг. Суда ледового класса 1B могут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря", - отмечает "Роснефть".Силовые установки танкеров работают на экологически чистом газомоторном топливе. "Такое топливо позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу. Технические характеристики судов разработаны с учетом новых требований Международной морской организации (IMO), которые вступят в силу с 2020 г.", - подчеркивает "Роснефть"."Рост портфеля заказов верфи - основа для дальнейшей работы по выполнению указа президента России, согласно которому на Дальнем Востоке страны создается судостроительный кластер для строительства линейки средних и крупнотоннажных судов и морской техники. Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность расширения линейки судов класса MR еще на три единицы. Новым заказчиком выступит "Роснефтефлот", - заключает "Роснефть".ССК "Звезда" создают на базе дальневосточного завода "Звезда", "Роснефть" возглавляет проект. "Звезда" займется выпуском крупнотоннажных судов, морских платформ, судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники.