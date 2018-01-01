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      Опубликован план развития инфраструктуры Северного морпути до 2035 года

      13:40Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 г. Документ опубликован 30 декабря на сайте правительства.

      К 2024 г. грузопотоки по СМП должны увеличиться до 80 млн тонн в соответствии с указом президента России от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.".

      Подписанным распоряжением утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 г.

      План сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков, включающих:

      грузы сырьевых проектов, реализуемых ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром нефть", ПАО "ГМК "Норильский никель", а также планируемых к реализации проектов ООО "УК "ВостокУгол"», АО "Независимая нефтяная компания", ООО "ГДК "Баимская" и KAZ Minerals PLC, ООО "Восток Инжиниринг", ООО "Северная звезда", транспортируемые по СМП на экспорт и внутри страны;

      грузы, завозимые по СМП для нужд этих сырьевых проектов;

      грузы жизнеобеспечения арктических территорий Республики Саха (Якутия), Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Красноярского края с использованием для транспортировки участков СМП;

      грузы экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, проходящие через морские порты Мурманск и Архангельск в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе перенаправляемые с южных маршрутов (включая Суэцкий канал) на СМП;

      грузы, дополнительно направляемые на СМП после расширения сети железных дорог в районе тяготения к Арктической зоне за счет оптимизации логистики единой транспортной системы России.

      Планом предусмотрена как реализация мероприятий федерального проекта "Северный морской путь" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. (утвержден распоряжением правительства России от 30 сентября 2018 г. №2101-р), так и реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП на период до 2035 г.

      В частности, предусмотрены такие дополнительные мероприятия, как:

      - разработка и утверждение параметров развития сырьевой базы на период до 2035 г., транспортировка грузов которой будет осуществляться по СМП;

      - разработка программы развития и государственной поддержки отечественного судостроения для обеспечения перевозок прогнозной грузовой базы на период до 2035 г. в части разработки проектов и постройки современных грузовых судов;

      - организационные мероприятия по развитию гидронавигационной, метеорологической, аварийно-спасательной, коммуникационной и информационной инфраструктуры СМП;

      - разработка системы централизованного оперативно-тактического управления круглогодичным судоходством на всей акватории СМП на базе создания единого диспетчерского центра управления судоходством на СМП и организации перевозок на регулярной основе.

      Рубрики: Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: СМП, Севморпуть, экономика РФ

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