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      Власти Пекина призвали отказаться от торговли криптовалютами

      13:20Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Несколько муниципальных ведомств в Пекине издали совместное заявление с предупреждением о рисках деятельности, связанной с торговлей криптовалютами.

      Служба финансового надзора и администрирования, подразделение по деловому администрированию Народного банка Китая, Служба регулирования банковской и страховой отраслей и Служба регулирования рынков ценных бумаг призвали представителей бизнеса не связываться с криптовалютной торговлей.

      Регуляторы Пекина выпустили совместное предупреждение о рисках, связанных с торговлей криптовалютами. Они призвали бизнес не взаимодействовать с биткоин-индустрией.

      Контролирующие органы отметили, что связанная с цифровыми валютами деятельность активизировалась на фоне развития блокчейна в Китае. Некоторые платформы уже "серьезно нарушили" выпущенные в 2017 г. правила, запрещающие проведение ICO, добавили ведомства.

      В связи с этим компаниям напоминают о недопустимости продвижения криптовалютных проектов и платформ, участия в бизнесе по торговле криптовалютами и предоставления связанных с ними услуг. Власти также обратились к инвесторам, которых призвали быть более рациональными, избегать сомнительных предложений и докладывать о всех нарушениях.

      Учреждения призвали инвесторов сохранять рациональный подход, чтобы не быть обманутыми, а также сообщать о любых нарушениях законов.

      Работа по объединению сил в блокчейн-направлении ведется параллельно разработке национальной криптовалюты. Народный банк Китая (PBoC) готовится протестировать систему электронных платежей в цифровой валюте (DC/EP) в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

      В качестве площадки для тестирования цифрового юаня выбраны семь госпредприятий: четыре коммерческих банка и три телекоммуникационных гиганта — государственные China Mobile, China Telecom и China Unicom. Как рассказали в Народном банке Китая, пилотная программа затронет сферу транспорта, образования, торговли и медобслуживания. Некоторые банки также решили сотрудничать с телекоммуникационными компаниями для разработки SIM-карт со встроенными цифровыми кошельками, а другие создали свои собственные приложения для хранения.

      Как сообщает местное издание Caijing, испытания цифровой валюты начнутся уже в конце декабря, а в 2020 г. проект будет активно продвигаться.

      Новая система предполагает, что Народный банк Китая будет начислять новую цифровую валюту коммерческим банкам взамен на резерв в юанях. Далее граждане и компании могут открывать кошельки в этих банках, чтобы получить возможность использовать новое средство электронного платежа.

      В Народном банке Китая очень тщательно подошли к разработке собственной криптовалюты. Пекин основательно защитил свои разработки в области цифровизации и криптографии, получив патенты на все те изобретения, которые будут использоваться при обращении криптовалютного юаня, в том числе на фирменный цифровой кошелек, с помощью которого можно будет получать доступ ко всем государственным услугам страны, а также в перспективе принимать участие в народном голосовании.

      На фоне подготовки к выпуску цифрового юаня власти Китая отказались от борьбы с майнерами. Несмотря на это, в дальнейшем в сети появилась информация о том, что в КНР были организованы инспекторские проверки криптодобытчиков.

      Более 500 проектов блокчейн были зарегистрированы в Администрации киберпространства Китая, которая в январе потребовала от каждой организации, работающей с этой технологией, зарегистрировать свои проекты. Большинство из зарегистрированных проектов связаны с финансовыми приложениями, такими как торговое финансирование, управление активами и трансграничные платежи.

      Три технологических гиганта - Baidu, Alibaba и Tencent - стоят за многими из этих проектов, хотя есть также десятки правительственных инициатив в различных областях.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: биткоин, блокчейн, майнеры

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