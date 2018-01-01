Спад активности в обрабатывающих отраслях России замедлился

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в декабре вырос до 47,5 пункта с 45,6 пункта в ноябре, сообщила компания Markit, которая рассчитывает индексы PMI для разных стран.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже 50 - на ее спад.Markit отмечает рост PMI на фоне более слабого сокращения новых заказов.Российская промышленность указала на умеренное ослабление рыночной конъюнктуры в декабре, несмотря на максимальный рост PMI за четыре месяца.Замедление общего сокращения произошло на фоне более слабого падения объемов производства и новых заказов. Компании продолжали сокращать рабочие места и деловые ожидания остались относительно приглушенными. В то же время в декабре цены на продукцию повышались незначительно, поскольку компании не имели больших возможностей возместить более высокое бремя издержек на фоне сложных условий спроса.Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, превысил ноябрьский показатель 45,6 балла и составил 47,5 балла в декабре.Это значение свидетельствует о более слабом ухудшении деловых условий в российских обрабатывающих отраслях. Несмотря на минимальные темпы сокращения с августа среднее квартальное значение в IV квартале 2019 г. указало на минимальные темпы роста более чем за десять лет.Движущим фактором более низкого общего снижения послужило лишь незначительное сокращение объемов производства, темпы которого заметно снизились с ноября. Тем не менее компании отмечали, что замедление выпуска было связано со все еще слабым спросом и низким притоком новых заказов. Аналогичным образом сокращение новых заказов смягчилось в декабре, но в целом оставалось устойчивым. Спад клиентского спроса продолжал негативно влиять на объемы заказов как внутренних, так и зарубежных, причем экспортные заказы падают уже восьмой месяц подряд.Темпы сокращения были сильными, несмотря на замедление до минимальных за пять месяцев. Сложные условия спроса также ограничили возможности производителей поднять цены на выпускаемую продукцию в декабре. Повышение цен было лишь незначительным и в совокупности минимальным с апреля 2017 г., несмотря на более быстрый рост затрат. Сообщается, что инфляция закупочных цен была обусловлена ростом цен на сырье.Между тем, деловые ожидания оставались исторически низкими со степенью оптимизма на втором минимальном уровне в течение более двух лет. Приглушенные прогнозы на предстоящий год были связаны со слабым внутренним спросом и глобальной экономической неопределенностью. Результаты декабрьского исследования указали на продолжение сокращения занятости в российских обрабатывающих отраслях.Темпы сокращения были устойчивыми и практически соответствовали последней тенденции. Снижение давления на производственные мощности также отразилось на сокращении объемов незавершенных работ. В заключение закупочная активность в российских производственных компаниях сократилась четвертый месяц подряд в декабре. Соответственно как сырьевые запасы, так и остатки готовой продукции также упали.