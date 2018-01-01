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      Минпромторг России возобновит программы льготного автокредитования с 2020 года

      14:27Распечатать

      Фото: news.sputnik.ru

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Российский Минпромторг возобновит адресные программы поддержки спроса на автомобили с 1 января 2020 г., которые работают через льготное автокредитование - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль": на них выделено 5 млрд руб., сообщил РИА "Новости" представитель ведомства.

      "Программы поддержки льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" будут возобновлены с 1 января 2020 года", - сказали в пресс-службе Минпромторга, уточнив, что общий объем субсидий на 2020 г. составит 5 млрд руб.

      В ноябре глава ведомства Денис Мантуров говорил, что на 2020 г. зарезервировано около 5 млрд руб. на льготное автокредитование, решение о возобновлении программ предполагалось принять по итогам годовых продаж.

      До этого Мантуров сообщал, что бюджет потратит в 2020 г. около 19 млрд руб. на поддержку спроса на машины. В то же время с 1 января в стране возрастает утильсбор, и по самой популярной категории легковых автомобилей - объемом двигателя от 1 до 2 литров - он вырастет на 112%.

      Поддержка продаж на авторынке РФ осуществляется через адресные программы, часть из которых ("Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль") работают через льготное автокредитование, а другая часть ("Свое дело" и "Русский тягач") - через льготный лизинг.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минпромторг, льготы, господдержка, лизинг, автокредитование, спрос на автомобили

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