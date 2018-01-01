ФАС России начала дело против Booking

Компания Booking.com нарушила закон в России. Федеральная антимонопольная служба РФ начала против компании дело. Для Booking.com готовят штрафы на сотни миллионов рублей.

История вопроса В феврале 2019 г. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву письмо с просьбой провести проверку работы Booking.com.



"Опора России" обеспокоена состоянием конкуренции на рынке бронирования гостиниц. Доля Booking.com на этом рынке достигает 70%, агрегатор навязывает партнерам невыгодные условия сотрудничества за счет господствующего положения.



"К примеру, при заключении договора между средством размещения и Booking.com существует требование о паритете цен. Booking.com представляет гарантию лучшей цены, а именно более низкая цена не может быть найдена онлайн на такой же номер, с теми же датами заезда и отъезда и такими же условиями бронирования. Нарушение этого требования влечет для гостиницы понижение в рейтинге ранжирования в выдаче гостиниц для потребителя при поиске отеля, то есть отель будет показан на самых последних страницах поиска, и вероятность бронирования такого отеля гостями близка к нулю", - объясняет "Опора России".



При постоянном нарушении обозначенного пункта договора Booking.com расторгает сотрудничество с гостиницей.



Гостиница, с которой заключен договор, не может изменять цену за номер и на своем собственном сайте, а также и на сайтах других онлайн-партнеров.



"Сложилась парадоксальная ситуация, когда производители услуг (средства размещения) не имеют возможности контроля над собственным ценообразованием и изначально вынуждены вкладывать огромные комиссии посредников - онлайн-платформ бронирования, которые достигают минимум 15% в конечную цену. Страдает в итоге потребитель, который мог бы получить напрямую на сайте отеля самую минимальную цену, однако существующие условия паритета цен, которым отели вынуждены следовать, не дают такой возможности", - отмечено в письме.



"Опора России" отмечает, что выставленное условие паритета цен является нарушением антимонопольного законодательства многих стран и Booking.com уже пришлось подчиниться требованиям антимонопольных служб Италии, Бельгии, Чехии, Франции и Швеции, которые запретили порталу включать условие о паритете цен в договоры с гостиницами. В феврале 2019 г. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву письмо с просьбой провести проверку работы Booking.com."Опора России" обеспокоена состоянием конкуренции на рынке бронирования гостиниц. Доля Booking.com на этом рынке достигает 70%, агрегатор навязывает партнерам невыгодные условия сотрудничества за счет господствующего положения."К примеру, при заключении договора между средством размещения и Booking.com существует требование о паритете цен. Booking.com представляет гарантию лучшей цены, а именно более низкая цена не может быть найдена онлайн на такой же номер, с теми же датами заезда и отъезда и такими же условиями бронирования. Нарушение этого требования влечет для гостиницы понижение в рейтинге ранжирования в выдаче гостиниц для потребителя при поиске отеля, то есть отель будет показан на самых последних страницах поиска, и вероятность бронирования такого отеля гостями близка к нулю", - объясняет "Опора России".При постоянном нарушении обозначенного пункта договора Booking.com расторгает сотрудничество с гостиницей.Гостиница, с которой заключен договор, не может изменять цену за номер и на своем собственном сайте, а также и на сайтах других онлайн-партнеров."Сложилась парадоксальная ситуация, когда производители услуг (средства размещения) не имеют возможности контроля над собственным ценообразованием и изначально вынуждены вкладывать огромные комиссии посредников - онлайн-платформ бронирования, которые достигают минимум 15% в конечную цену. Страдает в итоге потребитель, который мог бы получить напрямую на сайте отеля самую минимальную цену, однако существующие условия паритета цен, которым отели вынуждены следовать, не дают такой возможности", - отмечено в письме."Опора России" отмечает, что выставленное условие паритета цен является нарушением антимонопольного законодательства многих стран и Booking.com уже пришлось подчиниться требованиям антимонопольных служб Италии, Бельгии, Чехии, Франции и Швеции, которые запретили порталу включать условие о паритете цен в договоры с гостиницами.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Подключенные к Booking.com отели по условиям договора не имеют права сдавать другим свои номера дешевле, чем указал Booking.com. Это нарушение закона."Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V. Нарушение выразилось в навязывании гостиницам, отелям, хостелам и др. на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей", - отмечается в заявлении ФАС.Если компания будет игнорировать предписания ФАС, то будет выписан штраф, как это было с другими: Google оплатила штраф на 438 млн руб. Американская компания выплатила штраф, после того как в Арбитражном суде Московского округа мировым соглашением завершилось двухлетнее разбирательство между Федеральной антимонопольной службой и корпорацией Google.Booking.com занимает доминирующее положение на рынке гостиничных агрегаторов предоставления информации о ценах и свободных номерах. "Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, в соответствии с которыми средство размещения не может установить цену на свои услуги на одном агрегаторе информации о средствах размещения ниже, чем на другом, и не имеет возможности предложить лучшую цену на свои услуги третьим лицам, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции на этом рынке", - заявила ФАС.Ранее, 12 ноября 2019 г., по результатам рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" ФАС России выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждение надлежало исполнить в течение месяца – до 12 декабря 2019 г., однако компания этого не сделала.Неисполнение предупреждения ФАС России влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.