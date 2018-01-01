Во что инвестировать в 2020 году?

Этот год дал инвесторам немало заработать, по многим инструментам были зафиксированы очень сильные тренды, но в следующем году такой щедрости от рынка можно и не дождаться. В какие активы стоит вкладывать деньги?

Никаких обвалов на мировых рынках до выборов президента США не будет. А вот после от Трампа можно ждать всего что угодно - даже реструктуризации долга и введения вместо доллара новой валюты.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Швейцарский банк UBS опубликовал свой ежегодный отчет "UBS Year Ahead 2020", в котором утверждает, что тон на рынках будут задавать дешевеющий доллар и растущее в цене золото.Эксперты банка отмечают, что в следующем году в Штатах пройдут выборы и политическая гонка будет оказывать влияние на стоимость активов по всему миру.К тому же американский рынок формирует более половины глобального индекса MSCI All Country, казначейские облигации являются ключевым ориентиром для стоимости денег во всем мире, а доллар все еще является главной резервной валютой и используется при подавляющем большинстве расчетов.В 2020 г. прибыль по акциям американских компаний увеличится примерно на 5%, для стран Еврозоны она снизится до плюс 3%, а на развивающихся рынках прибыль увеличится на 6%, пишет Investing.com со ссылкой на материалы UBS.Банк рекомендует выбирать бумаги эмитентов, ориентированных на локальное производство и менее зависимых от глобальных политических изменений.В сырье предпочтение отдается драгоценным металлам, а не циклическим товарам.Победа Трампа на выборах позволит сохранить статус-кво для американских компаний. Избрание демократического президента приведет к увеличению налогов, ужесточению экологического законодательства, реформе здравоохранения и регулированию производства медикаментов.Отсутствие американо-китайского торгового соглашения и политическая неопределенность в США заставит инвесторов хеджировать риски. Таким образом, золото может стать убежищем для сохранения капитала, отмечает UBS.Лучший выбор инвесторов в 2020 г. — отфильтровать политический шум и инвестировать в долгосрочные активы. Хорошие результаты от инвестиций определяются выбором правильного стратегического распределения активов, а инвестиционный успех - тем, насколько хорошо стратегия согласуется с личными финансовыми целями.