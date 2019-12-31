5 российских бизнесменов, чей успех привлек мировое внимание в 2019 году

2019 г. оказался удачным для российских бизнесменов. Шум санкций сходит на нет, их заглушили торговые войны, политический скандал в США. В итоге 2019 г. принес успех и деньги российским предпринимателям.

1. Михаил Прохоров.



Бывший партнер Владимира Потанина и совладелец "Норникеля" стал самым известным российским бизнесменом в США благодаря увлечению баскетболом. Прохоров провел в 2009-2015 гг. сделку по покупке баскетбольного клуба НБА New Jersey Netsа вместе со спортивной ареной за примерно $1,7 млрд. В 2012 г. команда переехала на новый стадион в Бруклин в Нью-Йорке и получила новое название - Brooklyn Nets. В 2016 г. Прохоров стал единоличным владельцем клуба и арены, а в 2019 г. продал все китайскому миллиардеру, сооснователю Alibaba Джозефу Цаю.



Прохоров заработал на сделке с Цаем $3,5 млрд наличными и стал бизнесменом года по версии Forbes. Его состояние оценивается в $10,9 млрд, из них деньги и денежные эквиваленты - $9,5 млрд. Бывший партнер Владимира Потанина и совладелец "Норникеля" стал самым известным российским бизнесменом в США благодаря увлечению баскетболом. Прохоров провел в 2009-2015 гг. сделку по покупке баскетбольного клуба НБА New Jersey Netsа вместе со спортивной ареной за примерно $1,7 млрд. В 2012 г. команда переехала на новый стадион в Бруклин в Нью-Йорке и получила новое название - Brooklyn Nets. В 2016 г. Прохоров стал единоличным владельцем клуба и арены, а в 2019 г. продал все китайскому миллиардеру, сооснователю Alibaba Джозефу Цаю.Прохоров заработал на сделке с Цаем $3,5 млрд наличными и стал бизнесменом года по версии Forbes. Его состояние оценивается в $10,9 млрд, из них деньги и денежные эквиваленты - $9,5 млрд.

2. Владимир Потанин.



Потанин остается влиятельным бизнесменом в горно-металлургической индустрии. Его успех в 2019 г. обеспечен грамотной стратегией, восстановлением цен на медь, никель и другие металлы. По данным Forbes и Bloomberg, совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым удачливым за год российским миллиардером: его состояние выросло на $7,8-8,5 млрд до $23,8-28,2 млрд. Потанин владеет более 30% акций "Норникеля", и благодаря рыночной ситуации выросла стоимость продукции, выпускаемой комбинатом. При этом "Норникель" не скупится на дивиденды. Потанин остается влиятельным бизнесменом в горно-металлургической индустрии. Его успех в 2019 г. обеспечен грамотной стратегией, восстановлением цен на медь, никель и другие металлы. По данным Forbes и Bloomberg, совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым удачливым за год российским миллиардером: его состояние выросло на $7,8-8,5 млрд до $23,8-28,2 млрд. Потанин владеет более 30% акций "Норникеля", и благодаря рыночной ситуации выросла стоимость продукции, выпускаемой комбинатом. При этом "Норникель" не скупится на дивиденды.

3. Леонид Михельсон.







"НОВАТЭК" под его руководством в 2019 г. провел успешную экспансию на зарубежные рынки сжиженного газа. При этом удачно расширялись производственные мощности в России, привлекались зарубежные инвесторы. Михельсон прочно закрепился в первых рядах успешных руководителей мировой СПГ-индустрии. По версии Bloomberg, Михельсон, совладелец "НОВАТЭКа", крупнейшего в России производителя сжиженного газа, на втором месте среди российских бизнесменов, заработавших в 2019 г. больше остальных. Его состояние выросло, по данным Bloomberg, на $5,2 млрд до $24,6 млрд, а по версии Forbes - на $5,9 млрд до $27 млрд."НОВАТЭК" под его руководством в 2019 г. провел успешную экспансию на зарубежные рынки сжиженного газа. При этом удачно расширялись производственные мощности в России, привлекались зарубежные инвесторы. Михельсон прочно закрепился в первых рядах успешных руководителей мировой СПГ-индустрии.

4. Вагит Алекперов.







По версии Bloomberg, Алекперов на третьем месте среди российских бизнесменов, заработавших в 2019 г. больше остальных: в 2019 г. его состояние выросло на $6,2 млрд до $22,3 млрд. По версии Forbes, Алекперов в 2019 г. увеличил свое состояние на $5,3 млрд до $23,8 млрд.



Алекперов - управленец-долгожитель, нефтяник, выросший как специалист в СССР, и создавший "ЛУКОЙЛ" в 90-х гг. Он обладает уникальным стратегическим даром. Под его руководством "ЛУКОЙЛ" успешно развивается в России и за рубежом, реализует проекты совместно вместе с лидерами нефтегазовой индустрии. В итоге прибыль "ЛУКОЙЛа" растет год от года, как и выплаты акционерам, несмотря на ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+.



2019 г. не стал исключением - "ЛУКОЙЛ" добывает за границей почти 400 тыс. баррелей в день и вкладывает в иностранные проекты порядка 20% от суммарного бюджета. Это уникальный показатель для российской частной нефтегазовой компании. Компания работает в консорциумах с Shell, Eni, BP.



"ЛУКОЙЛ сегодня, наверное, единственная компания, которая как оператор реально ведет и геологоразведку, и добычу на российском шельфе. Это Каспий и Балтика, то есть те регионы, где нам разрешено работать российским законом", - заявил Алекперов в интервью ИД "КоммерсантЪ". Алекперов, гуру российской нефтегазовой индустрии, совладелец "ЛУКОЙЛа" - крупнейшей независимой нефтяной компании России. Он владеет 24,8% акций "ЛУКОЙЛа": на Московской биржи стоимость пакета превышает 1 трлн руб.По версии Bloomberg, Алекперов на третьем месте среди российских бизнесменов, заработавших в 2019 г. больше остальных: в 2019 г. его состояние выросло на $6,2 млрд до $22,3 млрд. По версии Forbes, Алекперов в 2019 г. увеличил свое состояние на $5,3 млрд до $23,8 млрд.Алекперов - управленец-долгожитель, нефтяник, выросший как специалист в СССР, и создавший "ЛУКОЙЛ" в 90-х гг. Он обладает уникальным стратегическим даром. Под его руководством "ЛУКОЙЛ" успешно развивается в России и за рубежом, реализует проекты совместно вместе с лидерами нефтегазовой индустрии. В итоге прибыль "ЛУКОЙЛа" растет год от года, как и выплаты акционерам, несмотря на ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+.2019 г. не стал исключением - "ЛУКОЙЛ" добывает за границей почти 400 тыс. баррелей в день и вкладывает в иностранные проекты порядка 20% от суммарного бюджета. Это уникальный показатель для российской частной нефтегазовой компании. Компания работает в консорциумах с Shell, Eni, BP."ЛУКОЙЛ сегодня, наверное, единственная компания, которая как оператор реально ведет и геологоразведку, и добычу на российском шельфе. Это Каспий и Балтика, то есть те регионы, где нам разрешено работать российским законом", - заявил Алекперов в интервью ИД "КоммерсантЪ".

5. Леонид Богуславский.







Но в 2019 г. Богуславский, работающий с партнерами в США, Европе и Азии, подтвердил репутацию удачного венчурного инвестора.



В мае Forbes оценил состояние Богуславского в $1 млрд (№ 95 в списке богатейших бизнесменов), а через полгода его состояние выросло до $2,2 млрд.



Богуславский вышел с прибылью из нескольких проектов: продал пакет интернет-магазина Ozon за $70 млн и примерно за $100 млн доли в белорусско-американской WorkFusion и индийской Tapzo, а также часть пакета американской Tradeshift.



А к концу ноября его пакет 8,2% в американской DataDog, которая 20 сентября провела IPO на NASDAQ, подорожал до $1 млрд, а в целом с начала инвестирования в 2012 г. - в 400 раз.



В 2019 г. Богуславский провел 17 новых инвестиционных сделок. "Этот успех позволит кратно увеличить инвестиции, расширить присутствие на глобальном рынке и привлечь дополнительные ресурсы. Все средства, полученные от продажи долей в Ozon и WorkFusion, уже проинвестированы, - рассказал Forbes знакомый Богуславского. - Акции DataDog позволяют получить финансирование у банков и существенно нарастить инвестиционные возможности фонда". Богуславский - основатель инвестфонда RTP Global. Он не вошел в рейтинги Forbes и Bloomberg самых успешных по уровню доходов в 2019 г.Но в 2019 г. Богуславский, работающий с партнерами в США, Европе и Азии, подтвердил репутацию удачного венчурного инвестора.В мае Forbes оценил состояние Богуславского в $1 млрд (№ 95 в списке богатейших бизнесменов), а через полгода его состояние выросло до $2,2 млрд.Богуславский вышел с прибылью из нескольких проектов: продал пакет интернет-магазина Ozon за $70 млн и примерно за $100 млн доли в белорусско-американской WorkFusion и индийской Tapzo, а также часть пакета американской Tradeshift.А к концу ноября его пакет 8,2% в американской DataDog, которая 20 сентября провела IPO на NASDAQ, подорожал до $1 млрд, а в целом с начала инвестирования в 2012 г. - в 400 раз.В 2019 г. Богуславский провел 17 новых инвестиционных сделок. "Этот успех позволит кратно увеличить инвестиции, расширить присутствие на глобальном рынке и привлечь дополнительные ресурсы. Все средства, полученные от продажи долей в Ozon и WorkFusion, уже проинвестированы, - рассказал Forbes знакомый Богуславского. - Акции DataDog позволяют получить финансирование у банков и существенно нарастить инвестиционные возможности фонда".

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".