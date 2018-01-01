Топ-10 провалов IT-сектора

Samsung Galaxy Fold



Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования. В частности, обозреватель Bloomberg Марк Гарман рассказал, что экран его смартфона полностью вышел из строя через два дня после начала тестирования. Он допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку, которую нельзя было удалять.



В спешном порядке Samsung свернула все предзаказы и рекламные активности, забрала у журналистов телефоны и отправила их на доработку. Спустя полгода компания отчиталась, что улучшила конструкцию, и теперь-то Fold точно готов, и его можно продавать. В конце февраля Samsung представила первый в мире смартфон со сгибающимся экраном - Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. В США цена на устройство была объявлена в районе $1,98 тыс.Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования. В частности, обозреватель Bloomberg Марк Гарман рассказал, что экран его смартфона полностью вышел из строя через два дня после начала тестирования. Он допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку, которую нельзя было удалять.В спешном порядке Samsung свернула все предзаказы и рекламные активности, забрала у журналистов телефоны и отправила их на доработку. Спустя полгода компания отчиталась, что улучшила конструкцию, и теперь-то Fold точно готов, и его можно продавать.

WeWork



В январе WeWork была оценена в $47 млрд — большей оценкой из готовившихся к IPO американских IT-стартапов могла похвастаться только Uber. Впервые документы WeWork для выхода на биржу были опубликованы 14 августа 2019 г. — тогда в том числе стало известно об убытках компании на сумму $904 млн при выручке в $1,54 млрд за первую половину 2019 г. В ходе подготовки к листингу оценка WeWork была снижена сначала до $20 млрд, а затем — еще ниже.



В конце сентября WeWork объявил о решении отозвать документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения IPO. Коворкинговый стартап столкнулся с проблемами в сентябре, когда заявка в Комиссию по ценным бумагам и биржам США показала, что бизнес живет не по средствам и активно проедает деньги инвесторов, в первую очередь японского инвестиционного гиганта SoftBank.В январе WeWork была оценена в $47 млрд — большей оценкой из готовившихся к IPO американских IT-стартапов могла похвастаться только Uber. Впервые документы WeWork для выхода на биржу были опубликованы 14 августа 2019 г. — тогда в том числе стало известно об убытках компании на сумму $904 млн при выручке в $1,54 млрд за первую половину 2019 г. В ходе подготовки к листингу оценка WeWork была снижена сначала до $20 млрд, а затем — еще ниже.В конце сентября WeWork объявил о решении отозвать документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения IPO.

Apple FaceTime



В видеочате FaceTime была обнаружена уязвимость, позволяющая подслушать собеседника, до того как он примет звонок. Этот баг касается всех владельцев iPhone, iPad или Mac, если на устройствах установлено соответствующее приложение, сообщает портал 9to5Mac.



Проверить факт прослушки можно следующим образом: пользователь начинает видеозвонок с помощью FaceTime, свайпает область внизу экрана и выбирает пункт "добавить человека". После этого он вписывает свой собственный номер, из-за чего в приложении начинается групповой звонок. С этого момента пользователь слышит все, что происходит рядом с телефоном своего собеседника, даже если он еще не принял звонок. На Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone. Пользователи смартфонов от Apple обнаружили, что при использовании приложения для видеосвязи FaceTime можно услышать и даже увидеть собеседника еще до его ответа на вызов. Также стало известно, что третьи лица могли прослушивать разговоры в групповых чатах.В видеочате FaceTime была обнаружена уязвимость, позволяющая подслушать собеседника, до того как он примет звонок. Этот баг касается всех владельцев iPhone, iPad или Mac, если на устройствах установлено соответствующее приложение, сообщает портал 9to5Mac.Проверить факт прослушки можно следующим образом: пользователь начинает видеозвонок с помощью FaceTime, свайпает область внизу экрана и выбирает пункт "добавить человека". После этого он вписывает свой собственный номер, из-за чего в приложении начинается групповой звонок. С этого момента пользователь слышит все, что происходит рядом с телефоном своего собеседника, даже если он еще не принял звонок.

Facebook Libra Facebook объявила о своих планах запустить криптовалюту под названием Libra, но регуляторы ополчились против корпорации. В октябре Цукерберг в очередной раз дал показания комитету палаты представителей о финансовых последствиях и регулировании криптовалюты. Вскоре появились новости о том, что партнеры проекта начали отказываться от участия.

Cybertruck В ноябре Илон Маск представил электропикап Cybertruck, который был заявлен как бронированный, но одно из окон машины разбилось в ходе презентации, что подпортило впечатление зрителей. Аналитики Уолл-стрит также критически отреагировали на анонс пикапа. "Не стоит ждать, что пикап будет массово продаваться, хотя энтузиазм покупателей Tesla подстегнет продажи", — считает старший научный сотрудник из исследовательского агентства Gartner Майк Рэмзи.

Magic Leap



Вскоре после первых тестов Magic Leap последовали отзывы в прессе, которые были либо прохладными, либо негативными. Журналисты очень сдержанно отозвались о перспективах проекта дорасти до массового продукта и сошлись во мнении, что пока устройство еще слишком сырое. Ади Робертсон из The Verge, например, назвала опыт использования Magic Leap лучшим из того, что она пробовала, но никак не "революционным" и не "магическим", как утверждала компания все эти годы.



The Wall Street Journal считает, что устройство действительно интересно для индустрии, но не для конечного пользователя: гарнитуре еще очень далеко до массового продукта. Журналист издания надеется, что в будущем впечатляющая задумка Magic Leap станет чем-то большим, чем существующий образец. Около семи лет компания Magic Leap разрабатывала очки дополненной реальности. При этом устройство держалось в секрете. До конца было неясно, будут ли это очки виртуальной, дополненной, смешанной или какой-то другой реальности. Компании удалось привлечь инвестиции от крупных технологических компаний, таких как Google и Alibaba, на сумму около $2,3 млрд. Периодически стартап тизерил возможности софта, но никаких подробностей, технических характеристик, даты релиза устройства или инсайдов не было.Вскоре после первых тестов Magic Leap последовали отзывы в прессе, которые были либо прохладными, либо негативными. Журналисты очень сдержанно отозвались о перспективах проекта дорасти до массового продукта и сошлись во мнении, что пока устройство еще слишком сырое. Ади Робертсон из The Verge, например, назвала опыт использования Magic Leap лучшим из того, что она пробовала, но никак не "революционным" и не "магическим", как утверждала компания все эти годы.The Wall Street Journal считает, что устройство действительно интересно для индустрии, но не для конечного пользователя: гарнитуре еще очень далеко до массового продукта. Журналист издания надеется, что в будущем впечатляющая задумка Magic Leap станет чем-то большим, чем существующий образец.

Трамп против Huawei



В итоге американские чипмейкеры страдают из-за продолжающейся торговой войны США и КНР, а также из-за санкций, наложенных Вашингтоном на Huawei, сообщается в отчете аналитиков TrendForce. Самые ощутимые потери несет Qualcomm, выручка которой за последний год уменьшилась на 22%. Лидер отрасли - американская Broadcom - тоже в полной мере ощутила на себе негативные последствия ограничений на торговлю с Huawei. Выручка чипмейкера падает на протяжении трех кварталов подряд, а в минувшей четверти была зарегистрирована самая выраженная просадка - на 12,3% до $4,18 млрд. В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм. В 2018 г. Huawei в общей сложности купила товаров у американских компаний на сумму $11 млрд. Помимо программных решений от Alphabet и Microsoft, китайская компания закупала большое количество чипов разных производителей. В нынешнем году Huawei вынуждена искать альтернативных поставщиков, которые должны заменить американские компании в будущем.В итоге американские чипмейкеры страдают из-за продолжающейся торговой войны США и КНР, а также из-за санкций, наложенных Вашингтоном на Huawei, сообщается в отчете аналитиков TrendForce. Самые ощутимые потери несет Qualcomm, выручка которой за последний год уменьшилась на 22%. Лидер отрасли - американская Broadcom - тоже в полной мере ощутила на себе негативные последствия ограничений на торговлю с Huawei. Выручка чипмейкера падает на протяжении трех кварталов подряд, а в минувшей четверти была зарегистрирована самая выраженная просадка - на 12,3% до $4,18 млрд.

Blizzard



Blizzard удалила записи трансляции и интервью с игроком, а также отстранила геймера на год от участия в турнирах по Hearthstone. Игрок также лишился всех заработанных им на Grandmasters 2019 призовых. Компания заявила, что возмущена поведением игрока, так как он нарушил правила проведения турнира, совершив действие, которое может нанести репутационный ущерб бренду Blizzard.



Впрочем, нарастающая волна недовольства действительно угрожает репутации издателя. Игроки обрушились на Blizzard с резкой критикой на всех форумах и в соцсетях. Администраторам даже пришлось на время сделать форум компании на Reddit приватным: его просто заполонили возмущенные темы, обвинения и угрозы.



Протесты поддержали американские сенаторы. "Blizzard демонстрирует, что готова унижаться, лишь бы угодить Коммунистической партии Китая", — заявил сенатор Рон Виден. Сенатор Марко Рубио возмущен тем, что люди, которые живут не в Китае, должны подвергаться самоцензуре под страхом увольнения: "Китай использует доступ к рынку в качестве рычага для подавления свободы слова во всем мире. Последствия этого будут ощущаться долгое время, когда никого из нас уже не будет в политике". Во время турнира по игре Hearthstone разгорелся скандал: киберспортсмен с ником blitzchung во время послематчевого интервью призвал к освобождению Гонконга. За это Blizzard на год забанила игрока и лишила его призовых с этого турнира. Игровое сообщество призвало бойкотировать крупнейшего игрового издателя.Blizzard удалила записи трансляции и интервью с игроком, а также отстранила геймера на год от участия в турнирах по Hearthstone. Игрок также лишился всех заработанных им на Grandmasters 2019 призовых. Компания заявила, что возмущена поведением игрока, так как он нарушил правила проведения турнира, совершив действие, которое может нанести репутационный ущерб бренду Blizzard.Впрочем, нарастающая волна недовольства действительно угрожает репутации издателя. Игроки обрушились на Blizzard с резкой критикой на всех форумах и в соцсетях. Администраторам даже пришлось на время сделать форум компании на Reddit приватным: его просто заполонили возмущенные темы, обвинения и угрозы.Протесты поддержали американские сенаторы. "Blizzard демонстрирует, что готова унижаться, лишь бы угодить Коммунистической партии Китая", — заявил сенатор Рон Виден. Сенатор Марко Рубио возмущен тем, что люди, которые живут не в Китае, должны подвергаться самоцензуре под страхом увольнения: "Китай использует доступ к рынку в качестве рычага для подавления свободы слова во всем мире. Последствия этого будут ощущаться долгое время, когда никого из нас уже не будет в политике".

Uber



Компания продолжает транжирить деньги инвесторов. И хотя ситуация с выручкой стала немного лучше, все большие субсидии водителям мешают превратить денежный поток в прибыль. Кроме того, деньги уходят на развитие новых сервисов, таких как, например, доставка еды.



Конкурирующий стартап Lyft, впрочем, тоже потерял около $10 млрд рыночной капитализации с момента размещения в марте. Капитализация Uber опустилась на дно. Новые обещания компании стать прибыльной в 2021 г., похоже, смогли порадовать лишь некоторых аналитиков. Акционеры же принялись активно избавляться от бумаг, обвалив их почти на 10% - до нового исторического минимума. С момента IPO, состоявшегося в мае, акции потеряли уже около 40%.Компания продолжает транжирить деньги инвесторов. И хотя ситуация с выручкой стала немного лучше, все большие субсидии водителям мешают превратить денежный поток в прибыль. Кроме того, деньги уходят на развитие новых сервисов, таких как, например, доставка еды.Конкурирующий стартап Lyft, впрочем, тоже потерял около $10 млрд рыночной капитализации с момента размещения в марте.

Запуск сети TON



SEC считает недостаточными обязательства, которые готова взять на себя компания Telegram Group Inc. относительно переноса на более поздний срок запуска своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановки на пять месяцев операций, касающихся криптовалюты Gram. Регулятор настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу. Telegram уведомила инвесторов своего блокчейн-проекта о том, что запуск сети TON состоится не 30 октября, как ожидалось, а 30 апреля 2020 г. Дуров предлагает инвесторам в Gram подождать 5 месяцев или получить обратно часть средств. Telegram ссылается на разбирательство с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая сочла токены Gram незарегистрированными ценными бумагами и добилась временного постановления об ограничении их распространения, что препятствует продвижению планов Telegram.SEC считает недостаточными обязательства, которые готова взять на себя компания Telegram Group Inc. относительно переноса на более поздний срок запуска своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановки на пять месяцев операций, касающихся криптовалюты Gram. Регулятор настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу.

Для высокотехнологической индустрии 2019 г. был непростым периодом - напряженные отношения между Китаем и США наложили свой отпечаток на множество компаний. Прошедший год проверял на прочность и американских техгигантов, столкнувшихся с повышенным вниманием регуляторов из-за многочисленных утечек данных. Об этих и других неудачах IT-сектора - в нашем материале.