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      Allseas не возобновит укладку "Северного потока-2"

      17:46Распечатать

      Фото: kees torn/Flickr

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Швейцарская трубоукладочная компания Allseas не собирается возобновлять укладку труб магистрального газопровода "Северный поток-2", которая была остановлена из-за санкций США, компания направит трубоукладчики на другую работу.

      В Allseas сообщили, что не планируют возобновлять работу по укладке трубопровода и его завершению в срок до 20 января.

      "Нет, строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другой работе", - ответили в пресс-службе компании на соответствующий вопрос агентства.

      Как писали "Вести.Экономика", оператор Nord Stream 2 (создан "Газпромом") достроит трубопровод "Северный поток-2" без участия иностранных подрядчиков и трубоукладчиков за несколько месяцев, о чем ранее заявил министр энергетики России Александр Новак.

      После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas отвел свои трубоукладчики из зоны строительства "Северного потока-2" в Балтийском море.

      Новак не исключает, что Allseas после разъяснений из США может вернуться.

      Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.

      "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 г.

      Рубрики: Энергетика, Европа, США и Канада

      Метки: Александр Новак, Северный поток-2, Nord Stream 2

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