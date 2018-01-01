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      Рынок США: доллар обновляет четырехмесячные минимумы против евро

      15:15Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием торгов понедельника. На европейских площадках уже наблюдаем фиксацию перед новогодними выходными. Тем не менее пока фьючерс на S&P 500 удерживается в небольшом плюсе. В Китае сегодня индексы выросли после предписания ЦБ Китая по переходу банков на новый бенчмарк ставки по кредитам, который ниже предыдущего. В целом инвесторы ждут подписания частичной торговой сделки США и Китая, которое ожидается в январе.

      Итоги года

      Американскому рынку остается провести еще две торговых сессии в уходящем году. S&P 500 вырос с начала года на 29,2%. Больше за посткризисный период он демонстрировал подъем только в 2013 г. Сейчас этот рекорд вполне может быть превышен.

      Прямым следствием подобного подъема являются низкие ожидания аналитиков Wall Street относительно перспектив следующего года. Ряд из них прогнозируют снижение в 2020 г., а в целом опрошенные информагентствами эксперты не ставят на рост с текущих уровней более чем на 6%.

      Либерализация в Китае

      Народный банк Китая предписал банкам полностью перейти на использование нового бенчмарка для определения процентных ставок по кредитам с января 2020 г. Ранее ориентиром для стоимости кредитов являлась процентная ставка НБК по кредитам сроком на 1 год, которая находится на уровне 4,35% годовых. Новый ориентир (loan prime rate) сейчас составляет 4,15%.

      Доллар на минимумах

      Режим risk-on сохраняется на рынках. Индексы акций остаются в районе максимумов, доллар сегодня обновляет четырехмесячные минимумы против евро. Курс пары EUR/USD поднялся к 1,12. Сегодня ожидается публикация данных по деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, данные по незавершенным продажам домов, и предварительная оценка торгового баланса за ноябрь.

      Премаркет

      Отчитался китайский производитель электрокаров NIO. Убыток компании сократился до 2,52 млрд юаней, с 2,81 млрд юаней в аналогичном квартале прошлого года. Скорректированный убыток на акцию оказался меньше ожиданий. Поставки автомобилей выросли до 4 799 по сравнению с 3553 автомобилями, поставленными в предыдущем квартале. Бумаги дорожают на 3,3%. На премаркете также дорожают акции производителя спортивной одежды Under Armour (+2,3%), reit-фонда Annaly Capital Management (+1,6%). В минусе нефтегазовая Chesapeake Energy (-1,7%), соцсеть Twitter (-0,8%), Micron Technology (-0,8%).

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной



      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Комментарии

      Метки: США, БКС Брокер, Альберт Короев

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