Металлургический рынок: тренды - 2020

Сырьевые товары показали разнонаправленную динамику в 2019 году. В каждом конкретном случае на динамику оказывали влияние факторы уникальные для того или иного сектора. При этом можно сделать определенные общие заключения и предположить тренды 2020 года на основе имеющейся статистики, считает Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка.

Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка

Динамика основных сырьевых товаров за 2019

Источник: Bloomberg

Металлы платиновой группы.

Никель.

Железная руда.

Коксующийся уголь.

Сталь.

Медь.

Алюминий.

Золото.

Москва, 8 января - "Вести.Экономика"Прежде всего следует отметить, что Китай занимает абсолютно доминирующую роль почти на всех сырьевых рынках. Например, Китай потребляет и производит более 50% мировой стали, приблизившись вплотную к цифре 1 млрд тонн производства в 2019 год. Для сравнения, США в этом году произведет чуть больше 85 млн тонн стали, а Россия - около 71-72 млн тонн. Китай потребляет около 55% общемирового объема никеля, алюминия и меди по статистике 2018-2019гг. Игрок со столь большой долей в любом из основных сырьевых сегментов, безусловно, оказывает влияние на динамику цен. Однако мы видим, что цены на никель растут на 35% в этом, в то время как цены на медь выросли только на 6%, а цены на алюминий остались фактически неизменными. Мы полагаем, что разница в динамике цен обусловлена тремя основными факторами – (1) долей самообеспеченности Китая, (2) ситуацией с предложением в секторе и (3) влиянием стратегических инициатив ("Один пояс - один путь" и "Северный морской путь") на инфраструктурные инвестиции. Надо говорить о том, что Китай в целом не заинтересован в импорте сырьевых товаров по высоким ценам в случае не полной самообеспеченности в том или ином сегменте.Анализируя данные факторы, можно сделать заключения, которые коррелируют с динамикой цен в 2019 году и указывают на основные векторы развития в 2020 году.Несмотря на значительное снижение продаж легковых автомобилей в Китае в 2019 году, цены на палладий и родий оказались лидерами роста. Китай не производит палладий, являясь крупнейшим потребителем. При этом рост предложения палладия со стороны России и Южной Африки ограничен. После консолидации палладия в районе $1900-2000 за унцию можно ожидать дальнейшего роста.Китай является крупнейшим производителем нержавеющей стали, где находит применение около 70% никеля, и крупнейшим производителем аккумуляторных батарей, где премиальный никель находит все большее применение. Производство никеля в Китае ограничено, и страна импортирует необходимые объемы никеля, ферро-никеля и никелевой руды. Рост предложения никеля ограничен ввиду отсутствия новых крупных проектов, а в сегменте никелевой руды поддержку цене никеля оказывают ограничения на экспорт и производств в Индонезии и на Филиппинах. Таким образом, можно ожидать возвращение цены никеля на уровень $17000 плюс за тонну в 2020 году.Китай потребляет около 2/3 железной руды в мире. Он импортирует большую часть железной руды, так как собственные месторождения, в основном, имеют низкое содержание железа и небольшие по объему. Крупнейшие мировые игроки в Бразилии и Австралии обеспечивают рост предложения, но, по нашим оценкам, он отстает от темпов роста производства стали в Азиатско-тихоокеанском регионе. Мы ожидаем консолидацию цен на железную руду в районе $90 за тонну (62%, cif, China) с возможным движением выше $100 в следующем году. Железная руда является одним из оптимальных индикаторов объема инфраструктурных инвестиций в регионе.С учетом отсутствия надежной статистики по маркам коксующегося угля, производимым в Китае, и используемых коксохимических технологий, достаточно сложно оценить ситуацию с самообеспеченностью в Китае. Мы полагаем, что, потребляя более 60% мирового коксующегося угля, Китай продолжит активно импортировать премиальные марки коксующего угля. Новых месторождений премиальных марок в мире не много. Цена твердого коксующегося угля может вернуться к уровню $180-200 за тонну на базисе FOB в 2020 году.Китай производит около 1 млрд тонн стали, экспортируя около 60-70 млн тонн. Мы ожидаем дальнейший рост потребления и производства стали в Китае (около 5% в 2020 году) на фоне роста инвестиций в основные средства и вложений в инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Рост производства стали в Китае окажет поддержку ценам на железную руду и коксующийся уголь. Мы ожидаем дальнейшее восстановление цен на сталь на мировом рынке в следующем году. Цена горячекатаного рулона может вернуться на уровень $500 за тонну на базисе FOB.Китай импортирует около 2/3 потребляемого объема меди, потребляя около 60% всей меди, производимой в мире. Нарастающий объем инфраструктурных инвестиций поддерживает спрос на медь. Балансирующим фактором является рост предложения со стороны новых проектов средней и малой величины. Большинство крупных проектов в отрасли не генерируют достаточный IRR при цене меди ниже $7000 за тонну. Принимая во внимание все данные факторы, мы ожидаем цены на медь в районе $6000 за тонну в следующем году с возможными колебаниями в диапазоне $5500-6000 за тонну.Китай полностью обеспечен алюминием и является нетто-экспортером данного металла. Мировой спрос на алюминий демонстрирует отсутствие роста, в то время как предложение начинает нарастать за счет ряда проектов и значительного объема запасов за периметром складов LME. Следует также отметить, что алюминий не находит широкого применения на начальном этапе крупных инфраструктурных проектов. Мы ожидаем, что цена алюминия в 2020 году сохранится на уровне $1700-1800 за тонну (cash, LME) с риском снижения до уровня $1600-1700 за тонну.Мировые ЦБ, включая ЦБ Китая, продолжают наращивать запасы золота. Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Следует отметить, что существует значительное расхождение в динамике спроса и предложения между физическим золотом и “бумажным” золотом (деривативный рынок). В целом мировые ЦБ не заинтересованы в резком росте цен на золото в моменте, когда они наращивают свои запасы. При отсутствии серьезной эскалации макро и геополитических рисков можно ожидать, что цена золота останется на уровне $1500-1600 за унцию. Однако в случае нарастания рисков в мировой экономике, потенциал роста цен на золото может быть очень значительным. Золото является уникальным защитным активом в случае кризисных ситуаций, в то время как ликвидность данного актива по отношению к другим финансовым инструментам очень незначительна.