ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Индия разрешила Huawei участвовать в испытаниях 5G

      16:25Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Правительство Индии разрешило китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co участвовать в испытаниях сетей связи пятого поколения (5G), сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

      Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

      Первым об этом сообщил индийский телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Испытания, по словам чиновника, состоятся в январе.

      Департамент телекоммуникаций Индии проведет встречу с операторами 31 декабря, чтобы подтвердить сроки испытаний 5G. Все операторы беспроводной связи в Индии получили принципиальные разрешения на проведение испытаний, отмечает CNBC-TV18.

      Ссылки по теме

      Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями, поскольку США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа.

      В то время как Huawei отрицает нарушения, США убеждают своих союзников отказаться от использования оборудования Huawei в сетях 5G.

      В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

      Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предостерег Великобританию от допуска Huawei к телекоммуникационным сетям 5G. Он заявил, что такой шаг создаст риск для секретных разведывательных служб Великобритании.

      Несмотря на давление со стороны США, в октябре Huawei заявила, что подписала более 60 коммерческих контрактов 5G с "ведущими мировыми операторами связи".

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Китай, Индия, Huawei, 5G, испытания

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить