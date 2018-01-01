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      В ЕС заявили о желании "перезагрузить" торговые переговоры с США

      15:57Распечатать

      Фото: Aris Oikonomou/EPA-EFE

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". В Евросоюзе заявили о необходимости разрешения текущих проблем в отношениях США, в том числе с учетом рисков ответных действий администрации Трампа в связи с введением так называемого "цифрового" налога в ряде европейских стран.

      Об этом комиссар ЕС по торговле Фил Хоган заявил в интервью изданию Irish Times. Он отметил, что стороны договорились провести переговоры в Вашингтоне в середине января.

      По его словам, планируется обсуждение "длинного списка проблем, создающих напряженность в отношениях ЕС и США". Среди тем для обсуждения новый еврокомиссар ЕС по торговле выделил импортные пошлины США на сталь и алюминий, а также угрозы американских властей по применению ответных мер из-за введения налога на крупные IT-компании.

      В 2019 г. соответствующие нововведения в налоговой сфере одобрили власти Испании, Италии и Франции. Новые меры в основном направлены на крупные компании, в частности такие как американские Amazon, Apple, Facebook, Google и ряд других.

      В отношениях между ЕС и США также присутствует дополнительный риск в виде угроз администрации Трампа применить налог на импорт автомобилей из ЕС. Еврокомиссар по торговле не стал комментировать данный вопрос, но, вполне вероятно, он также будет обсуждаться в середине января.

      Рубрики: Европа, США и Канада

      Метки: США, ЕС, торговые переговоры, Фил Хоган

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