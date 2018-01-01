В ЕС заявили о желании "перезагрузить" торговые переговоры с США

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В Евросоюзе заявили о необходимости разрешения текущих проблем в отношениях США, в том числе с учетом рисков ответных действий администрации Трампа в связи с введением так называемого "цифрового" налога в ряде европейских стран.