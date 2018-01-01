Лавров: иранская ядерная сделка может развалиться из-за деструктивных действий США

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.(СВПД) находится под угрозой развала из-за деструктивной линии Вашингтона, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Сергей Лавров

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".В ходе переговоров стороны рассмотрели положение дел по СВПД. "Россия рассказала о тех серьезных усилиях, которые мы предпринимаем для сохранения этой важной международной договоренности, которую пытаются подорвать США, и в результате той деструктивной линии, которую Вашингтон продолжает. Эти важнейшие завоевания международной дипломатии, имею в виду СВПД, находятся под угрозой развала". - отметил Лавров, сообщает "Интерфакс"."Отмечаем, к сожалению, и непоследовательность наших коллег из Евросоюза, которые также не полностью выполняют свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий.Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решения Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, да и для международных отношений в целом", - пояснил Лавров.Однако, если США и ЕС не возвратятся к выполнению обязательств по СВПД, этот договор необходимо признать несуществующим. "Мы будем по большому счету требовать от наших западных партнеров признать реальность: либо США, да и Евросоюз, возвращаются к полному выполнению своих обязательств по СВПД, и тогда Иран восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя исключительно в добровольном порядке. И, наверное, это будет идеальным решением, идеальным выходом из нынешней ситуации", - подчеркнул Лавров."Либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение международному праву, к достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать почившем в бозе, более не существующим. И тогда уже никакие обязательства не будут никого связывать", - заявил Лавров.При этом продолжает действовать Договор о нераспространении ядерного оружия, соглашение МАГАТЭ о гарантиях, дополнительный протокол. "Конечно, нам хотелось бы сохранить СВПД, который превозносился всеми без исключения сторонами мира как высочайшее достижение дипломатии последнего времени, важнейший шаг в укреплении режима нераспространения оружия массового поражения", - подчеркнул Лавров."Действия США (по выходу из СВПД - прим. ред.) противоречат всем нормам международного права, когда достигнутая в результатах переговоров консенсусная договоренность была одобрена обязательной к исполнению резолюцией СБ ООН, выход из этой договоренности является грубейшим нарушением мыслимых и немыслимых норм, принципов и правил", - пояснил Лавров.По его словам, США заставляют и всех остальных не выполнять то, что они обязались сделать в ответ на соблюдение Ираном своих договоренностей. "От Ирана требуют соблюдать эти договоренности на 100% в нарушение самих условий, на базе которых такое согласие было достигнуто и закреплено в СБ ООН", - заключил Лавров.