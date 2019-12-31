Что ожидать от драгоценных металлов в 2020 году?

Аналитики достаточно оптимистично смотрят на перспективы роста цен на золото в наступающем 2020 г. Кроме того, позитивные ожидания преобладают относительно цен на палладий. В то же время динамика цен на платину может несколько разочаровать инвесторов в свете действия совокупности фундаментальных факторов на данном рынке, считает Дмитрий Голубков, глава департамента инвестиционной стратегии управления по работе с финансовыми активами "Ситибанка".

Дмитрий Голубков, глава департамента инвестиционной стратегии управления по работе с финансовыми активами "Ситибанка"

Золото

Источник: Citi Research

Золотые активы финансовых посредников, нормализованные по капитализации глобального рынка акций (без учета внебиржевого рынка)

Источник: Citi Research

Глобальные золотые авуары центральных банков мира

Источник: Citi Research

Источник: Citi Research

Серебро

Ожидания относительно цен на серебро в 2020 г. (USD за тройскую унцию)

Источник: Citi Research

Палладий и платина

Ожидания относительно цен на платину в 2020 г. (USD за тройскую унцию)

Источник: Citi Research

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Среди нескольких торгуемых на глобальном рынке драгоценных металлов наибольший интерес у инвесторов закономерно вызывает золото как металл, имеющий не только промышленное значение, но и традиционно используемый как средство сбережения и сохранения капиталов. В ближайшие 12-18 месяцев цены на золото будут стремиться к верхней границе диапазона $1425-1675 за тройскую унцию и потенциально могут достигнуть уровня $2 тыс. за унцию в 2021-2022 гг.В качестве основных факторов роста цен на золото можно выделить вероятное продолжение политики снижения процентных ставок со стороны ФРС (рынки ожидают одного эпизода снижения ставки по федеральным фондам в 2020 г., в то время как наши аналитики не исключают 2-3 таких эпизода), повышение рисков глобальной рецессии в свете сохраняющихся американо-китайских торговых противоречий, грядущих президентских выборов в США, а также несколько затянувшейся фазы экономического подъема в США после кризиса 2008-2009 гг.Кроме того, необходимо принять во внимание всемирный тренд на дедолларизацию международных расчетов и склонность центральных банков (особенно в развивающихся странах) увеличивать долю золота в своих золотовалютных резервах. Помешать росту цен на золото могут такие не очень вероятные события, как успешное заключение всеобъемлющего договора о взаимной торговле между США и Китаем, неожиданное стимулирование экономики США и других развитых стран методами налогово-бюджетной политики, а также повышение процентных ставок со стороны ФРС. В этих случаях цены на золото могут вернуться в диапазон $1200-1300 за тройскую унцию.При анализе текущей ситуации на рынке золота (за исключением внебиржевого рынка) обращаю внимание на то обстоятельство, что золотые активы, находящиеся под управлением финансовых посредников, если их рассчитывать как долю от глобальной капитализации рынка акций, в настоящее время составляют примерно половину от пиковых значений, достигнутых в 2011-2012 гг. Таким образом, существуют перспективы дальнейшего увеличения этой доли при возникновении сходных условий.Важное значение в наступающем 2020 г., по всей видимости, будут играть покупки золота со стороны центральных банков развивающихся стран. В 2018 г. эти финансовые институты купили более 650 тонн золота, а в 2019 г. их чистые покупки, по предварительным данным, поставят новый рекорд на уровне 700 тонн. Среди основных причин покупок золота можно выделить стремление увеличить валюту баланса, диверсифицировать портфель международных активов, использовать золото в качестве залога в кредитных операциях, а также отсутствие у золота кредитного риска. Однако наибольшее значение имеют такие факторы, как напряженные отношения в сфере международной торговли, санкционная политика США, а также связанный с этим растущий тренд на снижение роли доллара США в мировой экономике.Предполагается, что роль покупок золота со стороны центральных банков в ближайшие годы будет возрастать.Аналитики Citi позитивно смотрят на перспективу роста цен на серебро в ближайшие несколько лет. Тройская унция данного металла может подорожать до $19,3 в 2020 г. и до $20 в 2021 г. Спрос на серебро, по-видимому, будет поддерживаться теми же факторами, что и спрос на золото (стремление застраховать портфель от глобальных рисков). Однако большее значение промышленного спроса для серебра, нежели для золота, по всей видимости, будет ограничивать прирост цен на серебро в условиях сравнительно низких темпов экономического роста. Так, мировая промышленность производства фотоэлектрических (фотогальванических) элементов в настоящее время испытывает избыток мощностей.На глобальном рынке палладия в ближайшее время может наблюдаться недостаток металла, что будет стимулировать рост цен. Уже во II квартале 2020 г. цена палладия может вырасти до $2200 за тройскую унцию, а через 6-12 месяцев - до $2500. На этих уровнях могут активизироваться инвестиции в переработку вторичного сырья из палладия, а также в технологии замены палладия на платину, цены на которую в настоящее время в два раза ниже цен на палладий (последний сейчас применяется в автомобильных катализаторах). Однако повышение стандартов очистки выхлопных газов, по-видимому, продолжит оказывать положительное влияние на спрос на палладий. Неопределенность относительно будущего экономического роста в мире может также удерживать компании от довольно дорогостоящих инвестиций в технологии замены палладия на платину.Цены на платину, тем не менее, в 2020 г. могут вырасти до $985 за тройскую унцию в случае роста цен активов развивающихся рынков, с которыми платина исторически коррелирует. Однако в целом на рынке платины в 2020 г., скорее всего, будет наблюдаться избыточное предложение металла в свете сравнительно низкого спроса со стороны ювелирной промышленности и портфельных инвесторов. Эти факторы будут давить на цены. В то же время есть надежда на рост спроса на платину за счет ее более активного использования в Китае в катализаторах дизельных двигателей большегрузных автомобилей.Аналитики Citi традиционно рассматривают три сценария поведения цен на платину: базовый (рассмотренный выше, вероятность - 60%), "бычий" (вероятность - 30%) и "медвежий" (10%). Реализация "бычьего" сценария возможна при подписании между США и Китаем всеобъемлющего соглашения о взаимной торговле, которое бы надолго урегулировало экономические разногласия между двумя странами. Кроме того, для реализации данного сценария необходима политика активного стимулирования внутреннего спроса в Китае, что могло бы привести к росту продаж автомобилей с дизельным двигателем. Что касается "медвежьего" сценария, то он может воплотиться в жизнь при эскалации глобальных торговых войн, отсутствия мер стимулирования внутреннего спроса в КНР, что могло бы привести к значительному снижению продаж автомобилей.Подводя итог, следует отметить, что распространенные в настоящее время опасения замедления темпов глобального экономического роста и рецессии стимулируют покупки со стороны инвесторов золота как защитного актива. Перспектива дальнейшего снижения процентных ставок в США, а также длительного сохранения реальных (с поправкой на инфляцию) процентных ставок в развитых странах на отрицательных значениях существенно сокращает альтернативные издержки владения золотом. Вероятность валютных войн (взаимных девальваций валют), которые могут возникнуть как результат попыток ряда стран улучшить возможности для своего экспорта путем девальвации национальных валют, также повышает интерес инвесторов к золоту. На волне интереса к золоту, как предполагают аналитики, также могут подрасти цены на серебро, которое, однако, в большей степени подвержено колебаниям спроса со стороны промышленности. Спрос со стороны промышленности также является важнейшим фактором движения цен на платину и палладий, между которыми идет борьба за использование в качестве катализатора при очистке выхлопных газов автомобилей.