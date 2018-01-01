Предпочтения школьников в еде предвещают обострение проблем со здоровьем в России

Почти 80% российских школьников каждый день употребляют продукцию быстрого приготовления и сладкие газированные напитки, что в дальнейшем приведет к обострению проблемы ожирения и эндокринных заболеваний в России.

"Мы провели масштабное исследование о состоянии питания школьников – полного суточного рациона школьников. Такого исследования в стране еще не проводилось. Мы опросили 15 тыс. школьников, их родителей, их членов семьи, и мы знаем теперь полностью, из чего состоит рацион школьников, не только то, что школьники едят в школе, непосредственно, чем их кормят, но и то, что они съедают дома.К сожалению, выяснилось, что 78% детей употребляют фастфуд, употребляют сладкие газированные напитки. Этот дисбаланс в структуре питания, к сожалению, ведет к нарастающей проблеме ожирения, проблеме эндокринных заболеваний. У нас уже готовые рекомендации по питанию. В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы каждый регион имел свои рекомендации по обязательной структуре питания школьников. Это крайне важный проект, потому что он напрямую связан со здоровьем населения".