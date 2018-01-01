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      Предпочтения школьников в еде предвещают обострение проблем со здоровьем в России

      17:18Распечатать

      Фото: Наталья Колесникова/AFP

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Почти 80% российских школьников каждый день употребляют продукцию быстрого приготовления и сладкие газированные напитки, что в дальнейшем приведет к обострению проблемы ожирения и эндокринных заболеваний в России.

      Почти 80% российских школьников каждый день употребляют продукцию быстрого приготовления и сладкие газированные напитки, что в дальнейшем приведет к обострению проблемы ожирения и эндокринных заболеваний в России.

      Роспотребнадзор совместно с Российской академией медицинских наук (РАМН) и Научно-исследовательским институтом питания провели масштабный исследовательский проект по изучению ежедневного рациона учащихся российских школ, результаты которого выявили тревожную тенденцию по массовому употреблению фастфуда.

      Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

      Она отметила, что Роспотребнадзор в этом году уже выпустил ряд рекомендаций по структуре детского питания в отдельных регионах страны. Анна Попова также ведомство продолжит тщательное изучение данного вопроса, в дальнейшем будут выпущены соответствующие рекомендации по рациону школьников для всех регионов России.

      "Мы провели масштабное исследование о состоянии питания школьников – полного суточного рациона школьников. Такого исследования в стране еще не проводилось. Мы опросили 15 тыс. школьников, их родителей, их членов семьи, и мы знаем теперь полностью, из чего состоит рацион школьников, не только то, что школьники едят в школе, непосредственно, чем их кормят, но и то, что они съедают дома.

      К сожалению, выяснилось, что 78% детей употребляют фастфуд, употребляют сладкие газированные напитки. Этот дисбаланс в структуре питания, к сожалению, ведет к нарастающей проблеме ожирения, проблеме эндокринных заболеваний. У нас уже готовые рекомендации по питанию. В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы каждый регион имел свои рекомендации по обязательной структуре питания школьников. Это крайне важный проект, потому что он напрямую связан со здоровьем населения".


      Проблема чрезмерного употребления фастфуда и ее прямые последствия в виде ухудшения здоровья людей в последнее время приобрели глобальные масштабы.

      В январе 2019 г. в исследовании представителей Гарвардского университета, отмечал портал "Вести.Экономика", было установлено, что многие крупные корпорации, в основном из США, долгие годы пропагандировали "активный образ жизни" в Китае, при этом замалчивая факты увеличения ожирения в КНР из-за употребления в стране продаваемой ими продукции быстрого приготовления, сладких газированных напитков и других подобных товаров.

      Британское издание Guardian в конце декабря 2019 г. опубликовало результаты исследования в 7 различных странах – Афганистане, Бангладеш, Великобритании, Вьетнаме, Непале, Пакистане и Тунисе, на основе которых можно сделать вывод о появлении в мире "поколения фастфуда" в результате деятельности ряда крупных компаний, в том числе американской Coca-Cola и других корпораций. Ежедневное употребление подобной продукции ведет к развитию различных заболеваний.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: питание, ожирение, Анна Попова, школьники, Роспотребназдор

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