Мантуров предупредил о возможном уходе ряда автопроизводителей из России

Правительство намерено индексировать утильсбор на машины и в 2021-2022 гг., несмотря на возможный уход с российского рынка иностранных автопроизводителей, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Такое решение может повысить мотивацию автопроизводителей к локализации в России: чем выше локализация, тем больше господдержка."Через какое-то время - с 2021 или с 2022 года - будет проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации. Мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают", - сказал журналистам Мантуров, которого цитирует "Интерфакс".В ноябре 2019 г.,, правительство утвердило увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 г., подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым.Некоторые автопроизводители уже обращались в Минпромторг, грозя возможным уходом с российского рынка на фоне повышения утилизационного сбора и введения новых требований по локализации.По мнению министра, "производители, которые вложили в локализацию больше с учетом подписанных СПИКов и заложенных инвестиционных планов, безо всяких сомнений, впишутся и в 2 тыс. баллов по 719 постановлению через 2 года, и 3-4 тыс. баллов и до 5 тыс. - к 2028 г., если будут исполнять взятые на себя обязательства".В конце декабря Минпромторг представил автопроизводителям концепцию дифференцированного подхода к распределению компенсирующих утильсбор промсубсидий объемом порядка 200 млрд руб., привязав выплаты на 50% к уровню локализации уже с 2020 г. В рамках распределения блока промсубсидий в 2021 г. к уровню локализации будет привязано уже 75% выплат, а с 2022 г. планируется полностью привязать к локализации господдержку по данной статье.