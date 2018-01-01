Временный дефицит лекарств в России отмечен в 2019 году только по пяти препаратам

Временный дефицит отмечен в 2019 г. только по пяти препаратам из 14,5 тыс. лекарств, за последние пять лет дефицит сократился в несколько раз, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Главное, чего удалось достичь в 2019 г., - увеличить продолжительность жизни россиян. Также в три раза за десять лет снизилась смертность по туберкулезу, и за этим опытом сейчас следит весь мир. Об этом рассказал глава Минздрава Вероника Скворцова.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"."За пять лет у нас так называемый дефицит, дефектура препаратов просто в разы сократилась. Пять из 14,5 тыс. препаратов, а не сотни, как это было. Но надо, чтобы все препараты, которые нужны нам, чтобы они всегда все были в нужном количестве. Над этим работаем", - отметила Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".Для предотвращения дефицита принят закон: производитель обязан не менее чем за 11 месяцев предупредить власти о намерении уйти с рынка или приостановить производство лекарства. Тогда государство может принять меры - договориться с производителем или подобрать аналоги лекарства. Каждое лекарство в среднем имеет более десяти аналогов, пояснила Скворцова."Мы сейчас хотим то же самое ввести законодательно и для ограничения объемов лекарства: если фирма-производитель хочет сократить более чем на 30% наличие препарата, это тоже будет фиксироваться", - заявила Скворцова.Изучение положения по дефициту пяти препаратов помогло разобраться в причинах сокращения производства: некоторые закупочные цены оказались ниже прибыльности производства. Чтобы изменить эту ситуацию, правительство выпустило постановление о пересмотре всех предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, заключила Скворцова.