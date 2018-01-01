Еще одна победа Трампа?

Дональд Трамп может записать себе в актив дополнительные очки: ситуация во внешней торговле США улучшается, правда есть определенные негативные нюансы.

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Согласно последним данным Бюро переписи населения США в ноябре дефицит торговли товарами оказался минимальным с момента избрания Трампа.Для справки, на Бюро переписи населения США хоть и возложена ответственность за организацию и проведение переписи населения США, оно также собирает и статистически обрабатывает другие национальные демографические и экономические данные. Фактически это центральный статистический орган страны.Итак, в ноябре дефицит составил $63,2 млрд, что значительно меньше прогнозируемых $68,7 млрд.Импорт упал в ноябре на 1,3% до $199,568 млрд с $202,249 млрд в октябре.Экспорт вырос на 0,7% в ноябре до $136,375 млрд со $135,450 млрд в октябре. Экспорт автомобилей вырос на 3,4%.Можно ли считать эту статистику еще одной победой Трампа?Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно.С одной стороны, деловая активность в промышленности снижается, и это вряд ли можно занести президенту в актив. С другой стороны, если корреляция снижения дефицита торговли и замедления промышленности сохранится, то соответственно и дефицит продолжит снижаться.Это, безусловно, ирония, и ситуация в экономике США сейчас неоднозначна. Есть и откровенно негативные факторы, но есть и достаточно уверенный рост, особенно на фоне замедляющейся мировой экономики.