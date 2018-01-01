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      Еще одна победа Трампа?

      17:23Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Дональд Трамп может записать себе в актив дополнительные очки: ситуация во внешней торговле США улучшается, правда есть определенные негативные нюансы.

      Согласно последним данным Бюро переписи населения США в ноябре дефицит торговли товарами оказался минимальным с момента избрания Трампа.

      Для справки, на Бюро переписи населения США хоть и возложена ответственность за организацию и проведение переписи населения США, оно также собирает и статистически обрабатывает другие национальные демографические и экономические данные. Фактически это центральный статистический орган страны.

      Итак, в ноябре дефицит составил $63,2 млрд, что значительно меньше прогнозируемых $68,7 млрд.

      Zerohedge

      Импорт упал в ноябре на 1,3% до $199,568 млрд с $202,249 млрд в октябре.

      Экспорт вырос на 0,7% в ноябре до $136,375 млрд со $135,450 млрд в октябре. Экспорт автомобилей вырос на 3,4%.

      Можно ли считать эту статистику еще одной победой Трампа?

      Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно.

      Zerohedge

      С одной стороны, деловая активность в промышленности снижается, и это вряд ли можно занести президенту в актив. С другой стороны, если корреляция снижения дефицита торговли и замедления промышленности сохранится, то соответственно и дефицит продолжит снижаться.

      Это, безусловно, ирония, и ситуация в экономике США сейчас неоднозначна. Есть и откровенно негативные факторы, но есть и достаточно уверенный рост, особенно на фоне замедляющейся мировой экономики.



      Рубрики: Статистика

      Метки: экономика, дефицит торговли, Трамп, внешняя торговля США

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