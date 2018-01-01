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      "АЛРОСА" в следующем году проведет 34 аукциона по продаже крупных алмазов

      17:18Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Компания "АЛРОСА" в 2020 г. планирует провести 34 международных аукциона по продаже природных алмазов специальных размеров (весом 10,8 карата и выше), говорится в сообщении компании.

      В I квартале компания проведет семь аукционов, во II - восемь, в III - семь и в IV - 12 аукционов.

      Отмечается, что наибольшее число аукционов состоится в Москве - 11, также компания проведет три аукциона во Владивостоке. Остальная часть аукционов пройдет в крупнейших международных центрах алмазной торговли, где работают торговые представительства "АЛРОСА".

      Три из них пройдут в Антверпене (Бельгия), четыре - в Дубае (ОАЭ), пять - в Рамат-Гане (Израиль), четыре - в Гонконге (КНР) и еще четыре - в Нью-Йорке (США).

      "В соответствии с российским законодательством мы реализуем крупноразмерное сырье весом более 10,8 карата только на международных аукционах. Как правило, в каждом из них участвуют до 100 компаний из разных стран. Сегодня на долю аукционов приходится около 10% наших продаж", - сообщил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев.

      "АЛРОСА" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "АЛРОСА" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2018 г. "АЛРОСА" увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 6% до $4,5 млрд.

      Рубрики: Металлургия

      Метки: АЛРОСА, аукционы

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