Главные точки "роста" в 2019 году: количество бедных россиян выросло до 19,2 млн человек, растет убыль населения

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась в январе-сентябре на 100 тыс. человек в годовом выражении и составила 19,2 млн человек. Уровень бедности вырос с 13% до 13,1%, сообщает Росстат.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Уровень бедности снизился в III квартале до 12% против 12,5% в III квартале 2018 г. Во II квартале показатель составил 12,7% против 12,5% во II квартале 2018 г., в I квартале - 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 г.Минэкономразвития прогнозирует, что уровень бедности составит в 2019 г. 12,5% от численности населения (в 2018 г. - 12,6%), в 2020 г. - 11,7%, в 2021 г. - 10,8%, в 2022 г. - 9,4%, в 2023 г. - 8%, в 2024 г. - 6,6%.Средняя величина прожиточного минимума составила в III квартале 11012 руб., в том числе для трудоспособного населения - 11942 руб., для пенсионеров - 9090 руб., для детей - 10838 руб.Минимальный уровень бедности в России отмечен в 2012 г. - 10,7%, но затем показатель начал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 гг., после чего опять начал незначительно снижаться.Президент Владимир Путин в майском указе от 2018 г. поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в два раза к 2024 г. Если брать за основу 2017 г., то это значит, что показатель должен снизиться до 6,6%.Между тем численность населения России сократилась в январе-сентябре на 43,7 тыс. человек и составила к 1 октября 146,7 млн человек.Естественная убыль населения в России продолжится до 2023 г., отмечено в прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2022 гг. от Минэкономразвития. Сокращение численности жителей России восполнится мигрантами.Среди причин вымирания россиян МЭР называет нездоровый образ жизни, низкое качество медпомощи и плохую профилактику заболеваний, безработицу, низкие доходы, плохое состояние окружающей среды.