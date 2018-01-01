Таможенное дело в годы Великой Отечественной войны

В 2020 г. страна будет отмечать 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. С чувством глубокой благодарности мы вспоминаем о бесстрашных солдатах и офицерах, которые сражались, отдавали свою жизнь в кровопролитных боях, защищая страну. Но есть среди ветеранов и труженики тыла, кому приходилось выполнять свою работу в штатном режиме, принося огромный вклад в победу. Среди них - сотрудники таможенной службы.

Особый груз

Борьба с преступностью

Подводя итоги

ООО "Мультисервисная платежная система"



Использованы материалы музея ФТС России, Российского государственного архива экономики

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".В первые месяцы войны ряды таможенников значительно поредели - 90% сотрудников ушло на службу в Красную Армию. В сентябре 1941 г. в стране осталось всего 37 таможен, личный состав насчитывал около 320 человек. Многие посты, расположенные на западных границах, в ходе войны оказались захваченными гитлеровцами, а большинство зданий таможен были разрушены. Сильнее всех пострадали западные таможни - Феодосийская, Туапсинская, Одесская, Таллиннская и Рижская. В течение войны было принято решение выдавать таможенникам оружие для обороны.Из-за острой нехватки кадров и возросшей нагрузки, ряды сотрудников таможенной службы пополнялись женщинами. Они наряду с мужчинами проверяли и принимали многочисленные грузы, которые бесперебойно шли через границу.В годы войны на таможню возлагались особые задачи. Огромное стратегическое значение для страны имели грузы-помощи по лендлизу - техника, машины, оружие, боеприпасы, продовольствие и прочее. Закон о лендлизе представляет из себя государственную программу, по которой США во Второй мировой войне в качестве помощи передавали своим союзникам необходимое имущество. На СССР закон был распространен осенью 1941 г., и уже в октябре начались первые поставки помощи в нашу страну. Грузы шли на судах советского торгового флота, а также морским транспортом США, Канады, Англии и других стран. Конвоировали грузы военные корабли. Значительный поток шел через Иран и дальневосточные границы.Для приема такого груза на таможенных постах был установлен специальный порядок досмотра и пропуска. В первый год войны грузы поступали в небольших количествах в силу не до конца налаженных договоренностей с США. К 1945 г. грузы шли бесперебойно массовым потоком, что создавало сильную нагрузку для таможенных служб – разгрузки на границе могли продолжаться круглосуточно.Кроме поставки груза по лендлизу, на контроле у таможенников был пропуск грузов по линии Международного красного Креста, а также проверка всевозможного транспорта: наземного, морского, авиационного. Также довольно активно совершался экспорт из страны. Через Тихий океан вывозились марганец, золото, сырье для военной промышленности союзников, древесина и прочее - все это так же было под контролем таможенников.В работе таможен отдельно стоит отметить борьбу с контрабандой. Работа против нее в годы войны была особым направлением деятельности таможенных органов, к которому сотрудники границы относились с пристальным вниманием. Контрабанда активизировалась, и в течение войны случаи незаконного перемещения грузов через границу стабильно увеличивались. Причиной этому являлась острая нехватка промышленных и продовольственных товаров, что и провоцировало ввоз в страну дефицита из-за границы. Товары провозили под видом лендлизовского груза, для прикрытия опечатывали гербовыми сургучными печатями, предъявляли документы о секретности груза, или элементарно прятали груз в двойном дне чемоданов – подбирались самые ухищренные способы провоза, которые требовали от работников таможен исключительной бдительности.Кроме того, борьба с контрабандой играла важную роль в исходе войны. Фашисты пытались передавать оружие в страны-союзники транзитом через Советский Союз. Такие попытки неоднократно пресекались. Так, например, на различных таможнях страны были задержаны в большом количестве винтовочно-пулеметные стволы, пистолеты, противогазы, кино-фото и проекционная аппаратура, предназначенная для использования во время боя.В первые годы войны среди товаров общего бытового потребления предметами контрабандного ввоза были табак, спички, шоколад и кондитерские изделия, консервы, краски для тканей. С 1944 г. состав контрабандных товаров включил в себя больше дефицитных, и в страну начали ввозиться шелк, драгоценности, аппаратура – фотоаппараты и радиоприемники, элементы гардероба - дамские манто, обувь из кожи, лайковые перчатки и прочее. В 1945 г. самыми распространенными предметами контрабанды были мука, жевательная резинка из США, мыло, сигареты.В годы войны таможенниками была проведена колоссальная работа, требующая огромной ответственности. Многие сотрудники таможенной службы за стойкость, мужество, прием стратегически важных грузов, их охрану и содействие быстрой поставке на фронт были награждены орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За Оборону Советского Заполярья", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие".На всех таможнях страны во время Великой Отечественной войны провели досмотр и таможенное оформление 17,5 млн тонн грузов. Общий объем экспортно-импортных внешнеторговых операций за военные годы составил 1,8 млрд руб.