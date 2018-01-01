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      Таможенное дело в годы Великой Отечественной войны

      17:38Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". В 2020 г. страна будет отмечать 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. С чувством глубокой благодарности мы вспоминаем о бесстрашных солдатах и офицерах, которые сражались, отдавали свою жизнь в кровопролитных боях, защищая страну. Но есть среди ветеранов и труженики тыла, кому приходилось выполнять свою работу в штатном режиме, принося огромный вклад в победу. Среди них - сотрудники таможенной службы.

      В первые месяцы войны ряды таможенников значительно поредели - 90% сотрудников ушло на службу в Красную Армию. В сентябре 1941 г. в стране осталось всего 37 таможен, личный состав насчитывал около 320 человек. Многие посты, расположенные на западных границах, в ходе войны оказались захваченными гитлеровцами, а большинство зданий таможен были разрушены. Сильнее всех пострадали западные таможни - Феодосийская, Туапсинская, Одесская, Таллиннская и Рижская. В течение войны было принято решение выдавать таможенникам оружие для обороны.

      Из-за острой нехватки кадров и возросшей нагрузки, ряды сотрудников таможенной службы пополнялись женщинами. Они наряду с мужчинами проверяли и принимали многочисленные грузы, которые бесперебойно шли через границу.

      Особый груз

      В годы войны на таможню возлагались особые задачи. Огромное стратегическое значение для страны имели грузы-помощи по лендлизу - техника, машины, оружие, боеприпасы, продовольствие и прочее. Закон о лендлизе представляет из себя государственную программу, по которой США во Второй мировой войне в качестве помощи передавали своим союзникам необходимое имущество. На СССР закон был распространен осенью 1941 г., и уже в октябре начались первые поставки помощи в нашу страну. Грузы шли на судах советского торгового флота, а также морским транспортом США, Канады, Англии и других стран. Конвоировали грузы военные корабли. Значительный поток шел через Иран и дальневосточные границы.

      Для приема такого груза на таможенных постах был установлен специальный порядок досмотра и пропуска. В первый год войны грузы поступали в небольших количествах в силу не до конца налаженных договоренностей с США. К 1945 г. грузы шли бесперебойно массовым потоком, что создавало сильную нагрузку для таможенных служб – разгрузки на границе могли продолжаться круглосуточно.

      Кроме поставки груза по лендлизу, на контроле у таможенников был пропуск грузов по линии Международного красного Креста, а также проверка всевозможного транспорта: наземного, морского, авиационного. Также довольно активно совершался экспорт из страны. Через Тихий океан вывозились марганец, золото, сырье для военной промышленности союзников, древесина и прочее - все это так же было под контролем таможенников.

      Борьба с преступностью

      В работе таможен отдельно стоит отметить борьбу с контрабандой. Работа против нее в годы войны была особым направлением деятельности таможенных органов, к которому сотрудники границы относились с пристальным вниманием. Контрабанда активизировалась, и в течение войны случаи незаконного перемещения грузов через границу стабильно увеличивались. Причиной этому являлась острая нехватка промышленных и продовольственных товаров, что и провоцировало ввоз в страну дефицита из-за границы. Товары провозили под видом лендлизовского груза, для прикрытия опечатывали гербовыми сургучными печатями, предъявляли документы о секретности груза, или элементарно прятали груз в двойном дне чемоданов – подбирались самые ухищренные способы провоза, которые требовали от работников таможен исключительной бдительности.

      Кроме того, борьба с контрабандой играла важную роль в исходе войны. Фашисты пытались передавать оружие в страны-союзники транзитом через Советский Союз. Такие попытки неоднократно пресекались. Так, например, на различных таможнях страны были задержаны в большом количестве винтовочно-пулеметные стволы, пистолеты, противогазы, кино-фото и проекционная аппаратура, предназначенная для использования во время боя.

      В первые годы войны среди товаров общего бытового потребления предметами контрабандного ввоза были табак, спички, шоколад и кондитерские изделия, консервы, краски для тканей. С 1944 г. состав контрабандных товаров включил в себя больше дефицитных, и в страну начали ввозиться шелк, драгоценности, аппаратура – фотоаппараты и радиоприемники, элементы гардероба - дамские манто, обувь из кожи, лайковые перчатки и прочее. В 1945 г. самыми распространенными предметами контрабанды были мука, жевательная резинка из США, мыло, сигареты.

      Подводя итоги

      В годы войны таможенниками была проведена колоссальная работа, требующая огромной ответственности. Многие сотрудники таможенной службы за стойкость, мужество, прием стратегически важных грузов, их охрану и содействие быстрой поставке на фронт были награждены орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За Оборону Советского Заполярья", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие".

      На всех таможнях страны во время Великой Отечественной войны провели досмотр и таможенное оформление 17,5 млн тонн грузов. Общий объем экспортно-импортных внешнеторговых операций за военные годы составил 1,8 млрд руб.

      ООО "Мультисервисная платежная система"

      Использованы материалы музея ФТС России, Российского государственного архива экономики

      Рубрики: Комментарии

      Метки: таможня, ВОВ, комментарии, Мультисервисная платежная система, Таможенное дело в годы Великой Отечественной войны

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