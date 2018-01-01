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      Вице-премьер Китая приедет в США для подписания торгового соглашения

      18:50Распечатать

      Фото: Liu Jie/Global Look Press/Zuma Press

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возглавит китайскую делегацию, которая приедет в Вашингтон в начале января.

      Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Как отмечается, администрация США "направила приглашение, и в Пекине приняли его". Источник SCMP не стал напрямую подтверждать, что в ходе визита вице-премьера Лю Хэ, главного переговорщика КНР по торговым вопросам с США, состоится подписание сделки.

      Тем не менее, судя по предполагаемому времени данного визита высокопоставленных китайских чиновников, именно в ходе него между США и Китаем будет подписан документ в рамках "первой фазы" двустороннего торгового соглашения.

      Ранее американские власти сообщали о планируемом подписании соглашения между США и КНР в начале января 2020 г.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, КНР, торговая война, Лю Хэ

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