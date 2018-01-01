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      Глава Минздрава рассказала о росте цен на лекарства в РФ в 2019 году

      18:20Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Рост цен на лекарства в России по итогам 2019 г. составил менее 5%, при этом число наименований препаратов увеличилось до 14,5 тыс., заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

      "У нас увеличилось число наименований лекарственных препаратов, которые есть у нас на рынке... 14,5 тыс. разных лекарственных препаратов... Мы весь год держали достаточно стабильные цены на лекарства и на жизненно важные и на рыночный сегмент. Повышение максимальное ушло до 4,6-4,7%. У нас не было таких повышений, которые были в ряде других отраслевых сегментах рынка", - сказала Скворцова в интервью каналу "Россия 24".

      Как ранее писали "Вести.Экономика", Вероника Скворцова ранее заявляла, что временный дефицит отмечен в 2019 г. только по пяти препаратам из 14,5 тыс. лекарств, за последние пять лет дефицит сократился в несколько раз.

      "За пять лет у нас так называемый дефицит, дефектура препаратов просто в разы сократилась. Пять из 14,5 тыс. препаратов, а не сотни, как это было. Но надо, чтобы все препараты, которые нужны нам, чтобы они всегда все были в нужном количестве. Над этим работаем", - отметила Скворцова.

      Для предотвращения дефицита принят закон: производитель обязан не менее чем за 11 месяцев предупредить власти о намерении уйти с рынка или приостановить производство лекарства. Тогда государство может принять меры - договориться с производителем или подобрать аналоги лекарства. Каждое лекарство в среднем имеет более десяти аналогов, пояснила Скворцова.

      Рубрики: Статистика, Правительство, Парламент

      Метки: Минздрав, Вероника Скворцова, цены на лекарства

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