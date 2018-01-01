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      Китай в 2020 году инвестирует в железные дороги $114 млрд

      18:34Распечатать

      Фото: Tutu.ru

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Китай планирует вложить в строительство железных дорог в 2020 г. около 800 млрд юаней ($114,36 млрд), сообщило министерство транспорта.

      Инвестиции в автомобильные дороги и водные пути составят почти 1,8 трлн юаней, в гражданскую авиацию - около 90 млрд юаней.

      В 2019 г. инвестиции в основные фонды в транспортном секторе Китая, как ожидается, превысят 3,2 трлн юаней, сообщило агентство "Синьхуа".

      Как писали "Вести.Экономика", Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) одобрила три железнодорожных проекта и один проект аэропорта. Пекин ускорил расходы на инфраструктуру, чтобы стимулировать экономический рост.

      Комиссия одобрила проект строительства высокоскоростной железной дороги стоимостью 72,29 млрд юаней ($10,34 млрд) в северо-восточных провинциях Ляонин и Цзилинь.

      NDRC также одобрила два железнодорожных проекта, связывающих города во Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйском автономном районе, с общим объемом инвестиций в размере 54,63 млрд юаней.

      Кроме того, NDRC одобрила проект аэропорта в южной провинции Цзянси стоимостью 1,66 млрд юаней.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Китай, инвестиции, железные дороги

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