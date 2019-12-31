Стихийные бедствия, ударившие по России в 2019 года

Ежегодные наводнения и пожары не обошли стороной Россию в 2019 г. К ним добавилось аномальное обмеление одной из крупнейших рек России.

1. Паводок в Иркутской области Иркутская область до и после наводнения. Вид из космоса.



В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - после ливней и подъема уровня воды в реках в первые дни были подтоплены 4042 дома, в которых проживали 9919 человек, в том числе 2269 детей.



В зоне подтопления в первые дни оказались 41 социально значимый объект, 4106 приусадебных участков. Регион накрыло две волны наводнения.



В декабре 2019 г. правительством была названа оценка ущерба от паводков в Иркутской области: 40 млрд руб. выплатят из федерального бюджета для устранения последствий. Пострадали 135 населенных пунктов, 11 тыс. жилых домов, из них 5,5 тыс. не подлежат восстановлению. Погибли 26 человек. С 25 июня Иркутская область находилась под влиянием циклона, на большей части территории прошли сильные дожди. 27 июня в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - после ливней и подъема уровня воды в реках в первые дни были подтоплены 4042 дома, в которых проживали 9919 человек, в том числе 2269 детей.В зоне подтопления в первые дни оказались 41 социально значимый объект, 4106 приусадебных участков. Регион накрыло две волны наводнения.В декабре 2019 г. правительством была названа оценка ущерба от паводков в Иркутской области: 40 млрд руб. выплатят из федерального бюджета для устранения последствий. Пострадали 135 населенных пунктов, 11 тыс. жилых домов, из них 5,5 тыс. не подлежат восстановлению. Погибли 26 человек.

2. Паводок на Дальнем Востоке







МЧС предвидело развитие ситуации и сумело снизить ущерб: спасатели до начала объявления чрезвычайной ситуации разработали варианты паводка и предупредили муниципалитеты.



Из Госрезерва в зоны возможного затопления было доставлено 64 комплекта водоналивных дамб. Быстрое возведение защитных дамб позволило минимизировать ущерб от паводка в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.



В итоге было подтоплено 47 населенных пунктов, 1300 домов, 7300 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов. Пострадало более 12 тыс. человек, из них 2 тыс. детей. Эвакуировано из зон подтопления 330 человек. Произошло более 700 отключений электроснабжения, было отрезано от транспортного сообщения 22 населенных пункта, повреждено 67 км региональных и 135 муниципальных дорог, подмыто 22 моста. Площадь пострадавших от наводнения посевов в крае составила 14,5 тыс. га, сообщил губернатор Приморского края Олега Кожемяко.



Регион накрыли две волны паводка, ущерб не превысил 2 млрд руб.



После ливневых дождей на реках Амурского бассейна, а также избыточного переувлажнения почвы с 19 июля началось подтопление отдельных районов Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономных областей.МЧС предвидело развитие ситуации и сумело снизить ущерб: спасатели до начала объявления чрезвычайной ситуации разработали варианты паводка и предупредили муниципалитеты.Из Госрезерва в зоны возможного затопления было доставлено 64 комплекта водоналивных дамб. Быстрое возведение защитных дамб позволило минимизировать ущерб от паводка в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.В итоге было подтоплено 47 населенных пунктов, 1300 домов, 7300 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов. Пострадало более 12 тыс. человек, из них 2 тыс. детей. Эвакуировано из зон подтопления 330 человек. Произошло более 700 отключений электроснабжения, было отрезано от транспортного сообщения 22 населенных пункта, повреждено 67 км региональных и 135 муниципальных дорог, подмыто 22 моста. Площадь пострадавших от наводнения посевов в крае составила 14,5 тыс. га, сообщил губернатор Приморского края Олега Кожемяко.Регион накрыли две волны паводка, ущерб не превысил 2 млрд руб.

3. Пожары в Сибири







Максимальный ущерб, по прогнозам Минприроды, должен был составить 20 млрд руб.



По данным Рослесхоза, всего с начала пожароопасного сезона на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась в Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в Якутии.



В Красноярском научном центре (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса в Сибири после пожаров восстановятся не раньше чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет.



После прокурорской проверки были обнаружены факты искажения данных о лесных пожарах, возбуждено около 300 уголовных дел.



Огнем было охвачено свыше 3 млн га лесов в Сибири. Общая площадь горения превысила площадь Бельгии.



В Иркутской области, Красноярском крае и Якутии был введен режим ЧС. Несколько сотен очагов в труднодоступных районах не стали тушить из-за экономической нецелесообразности. Это событие привлекло международное внимание, как и аномальные пожары в Бразилии, Калифорнии, Австралии. Экономический ущерб от лесных пожаров в Сибири в 2019 г. оценен в 7-10 млрд руб., но точных данных нет.Максимальный ущерб, по прогнозам Минприроды, должен был составить 20 млрд руб.По данным Рослесхоза, всего с начала пожароопасного сезона на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась в Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в Якутии.В Красноярском научном центре (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса в Сибири после пожаров восстановятся не раньше чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет.После прокурорской проверки были обнаружены факты искажения данных о лесных пожарах, возбуждено около 300 уголовных дел.Огнем было охвачено свыше 3 млн га лесов в Сибири. Общая площадь горения превысила площадь Бельгии.В Иркутской области, Красноярском крае и Якутии был введен режим ЧС. Несколько сотен очагов в труднодоступных районах не стали тушить из-за экономической нецелесообразности.

4. Обмеление Волги







Катастрофическое обмеление Волги привело к полному исчезновению ряда видов рыб. "Потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, севрюги – на 40%, белуги – на 92%. Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам", - заявил на заседании в Генпрокуратуре начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.



Крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище, связанное с Волгой, расположенное в Татарстане, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях, также обмелело: уровень воды упал на 3 м. Обмеление Волги могло произойти из-за аномально теплой весны и ошибочного регулирования уровня волжских водохранилищ. В итоге одна из главных водных артерий страны аномально обмелела. Вода отступила от прежних берегов Волги более чем на 100 м. В мае был введен режим экономии воды, на некоторых участках реки было остановлено судоходство.Катастрофическое обмеление Волги привело к полному исчезновению ряда видов рыб. "Потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, севрюги – на 40%, белуги – на 92%. Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам", - заявил на заседании в Генпрокуратуре начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.Крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище, связанное с Волгой, расположенное в Татарстане, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях, также обмелело: уровень воды упал на 3 м.

Москва, 3 января - "Вести.Экономика".