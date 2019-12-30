10 самых значимых законов, принятых в России в 2019 году

Ушедший год стал непростым для российских законодателей: было принято много важных документов, облегчающих жизнь россиян - от покупки-продажи квартир до налоговых льгот.

1. Законы о долевом строительстве.



Во-первых, введены эскроу-счета. Согласно новым правилам покупатели квартир больше не перечисляют деньги застройщику, а хранят средства на сберегательных счетах эскроу.



Застройщик ведет строительство за счет собственных средств или банковского кредита. Доступ к эскроу-счетам застройщик получает только после того, как представит банку разрешение на ввод дома в эксплуатацию и подтверждение регистрации прав собственности как минимум одного объекта долевого строительства.



Таким образом, финансовым гарантом дольщиков выступает банк, а для застройщика создаются условия, в которых своевременная сдача объекта и проведение процедуры кадастрового учета становятся важными составляющими успешного завершения проекта.



Во-вторых, правительство РФ утвердило правила создания единой информационной системы жилищного строительства. Застройщики обязаны раскрывать информацию для банков и дольщиков. Новый закон также обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях.



Ранее правительство уже утвердило критерии, позволяющие банкам участвовать в жилищном строительстве в новой системе. Это могут быть кредитные организации с универсальной лицензией, участвующие в системе обязательного страхования вкладов.



В-третьих, в России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства: в декабре Фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации за брошенные недобросовестными застройщиками дома. В весеннюю сессию Госдума приняла все необходимые поправки, чтобы Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства смог полноценно приступить к своей работе. Правительство в кратчайшие сроки приняло все необходимые подзаконные нормативные акты, постановления.



Согласно реестру в России сейчас 200 тыс. обманутых дольщиков и более 3 тыс. недостроенных или брошенных домов. В целом решение проблемы обманутых дольщиков оценивается в 500 млрд руб. Итогом ушедшего года стало восстановление прав более 16 тыс. обманутых дольщиков в 21 регионе. Для этого потребовалось 31 млрд руб. В 2019 г. вступили в силу сразу несколько правил, исключающих обман покупателей квартир в новых домах, которые строились по долевой схеме.Во-первых, введены эскроу-счета. Согласно новым правилам покупатели квартир больше не перечисляют деньги застройщику, а хранят средства на сберегательных счетах эскроу.Застройщик ведет строительство за счет собственных средств или банковского кредита. Доступ к эскроу-счетам застройщик получает только после того, как представит банку разрешение на ввод дома в эксплуатацию и подтверждение регистрации прав собственности как минимум одного объекта долевого строительства.Таким образом, финансовым гарантом дольщиков выступает банк, а для застройщика создаются условия, в которых своевременная сдача объекта и проведение процедуры кадастрового учета становятся важными составляющими успешного завершения проекта.Во-вторых, правительство РФ утвердило правила создания единой информационной системы жилищного строительства. Застройщики обязаны раскрывать информацию для банков и дольщиков. Новый закон также обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях.Ранее правительство уже утвердило критерии, позволяющие банкам участвовать в жилищном строительстве в новой системе. Это могут быть кредитные организации с универсальной лицензией, участвующие в системе обязательного страхования вкладов.В-третьих, в России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства: в декабре Фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации за брошенные недобросовестными застройщиками дома. В весеннюю сессию Госдума приняла все необходимые поправки, чтобы Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства смог полноценно приступить к своей работе. Правительство в кратчайшие сроки приняло все необходимые подзаконные нормативные акты, постановления.Согласно реестру в России сейчас 200 тыс. обманутых дольщиков и более 3 тыс. недостроенных или брошенных домов. В целом решение проблемы обманутых дольщиков оценивается в 500 млрд руб. Итогом ушедшего года стало восстановление прав более 16 тыс. обманутых дольщиков в 21 регионе. Для этого потребовалось 31 млрд руб.

2. Электронные трудовые книжки



Данные о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде, который завершил оцифровку всех трудовых книжек россиян в мае 2019 г.



Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 г., бумажные трудовые книжки оформляться не будут, и все необходимые бумаги можно подать в электронном виде.



Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.



По оценке Минтруда, при переходе на электронный формат затраты на офисное кадровое делопроизводство уменьшаются на 72%. До конца 2020 г. работники могут выбирать, вести им бумажную или электронную трудовую книжку. Для сотрудников, впервые поступающих на работу в 2021 г., будет только электронный вариант.Данные о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде, который завершил оцифровку всех трудовых книжек россиян в мае 2019 г.Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 г., бумажные трудовые книжки оформляться не будут, и все необходимые бумаги можно подать в электронном виде.Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.По оценке Минтруда, при переходе на электронный формат затраты на офисное кадровое делопроизводство уменьшаются на 72%.

3. Смягчение кредитного бремени



Ограничение распространяется также на неустойки (штрафы, пени) и иные меры ответственности.



Закон должен защитить граждан, которые часто берут "заем до зарплаты" под высокие проценты в надежде быстро улучшить свои материальные проблемы, но в итоге попадают в долговую кабалу.



Приняты законы и о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.



Кроме того, с 1 января обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно онлайн. Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны в электронной форме или по СМС.



А финансовый уполномоченный будет отстаивать права потребителей микрофинансовых организаций (МФО). К нему нужно обратиться в досудебном порядке. Он будет рассматривать обращения потребителей в отношении микрофинансовых организаций, если размер требований не превышает 500 тыс. руб. С 1 января 2020 г. проценты по кредиту перестанут начисляться, когда платежи по займу достигнут его полуторакратного размера.Ограничение распространяется также на неустойки (штрафы, пени) и иные меры ответственности.Закон должен защитить граждан, которые часто берут "заем до зарплаты" под высокие проценты в надежде быстро улучшить свои материальные проблемы, но в итоге попадают в долговую кабалу.Приняты законы и о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Кроме того, с 1 января обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно онлайн. Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны в электронной форме или по СМС.А финансовый уполномоченный будет отстаивать права потребителей микрофинансовых организаций (МФО). К нему нужно обратиться в досудебном порядке. Он будет рассматривать обращения потребителей в отношении микрофинансовых организаций, если размер требований не превышает 500 тыс. руб.

4. Отмена НДФЛ для ряда граждан



- доходы, полученные в связи с рождением ребенка;



- оплата дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами;



- матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая 4 тыс. руб.;



- выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от обмана застройщиков и в чрезвычайных происшествий. С 1 января налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) больше не будут облагаться:- доходы, полученные в связи с рождением ребенка;- оплата дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами;- матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая 4 тыс. руб.;- выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от обмана застройщиков и в чрезвычайных происшествий.

5. Введение налогообложения самозанятых



Для физлиц, легализовавших свой доход и налог на него, составляет 4%, для юридических лиц - 6%.



С 1 января 2020 г. планируется распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов - Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.



Пока в качестве самозанятых зарегистрировано около 300 тыс. человек. Сумма собранного налога превысила 1 млрд руб. Больше всего самозанятых работает в Москве, в Московской области, далее - в Татарстане и в Калужской области.



Активнее всего в качестве самозанятых регистрируются таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики.



Почти четверть населения РФ самозанятые, подсчитали ранее в РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).



В абсолютных цифрах это 16-17 млн человек. 64,1% самозанятых трудятся без официального соглашения с заказчиками или уполномоченными органами. Это 10-11 млн человек. Наибольшее количество самозанятых задействовано в сфере торговли (10%), строительстве (10%), недвижимости (7%). Еще 7% приходится на репетиторов, столько же - на сельское хозяйство. Авторемонтом занимаются 6% самозанятых, частным извозом - 5%, столько же ремонтом бытовой и компьютерной техники. При этом ⅔ респондентов и подрабатывают по тому же направлению, по которому работают и официально. Тестовое введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан началось с 1 января 2019 г. в четырех российских регионах. Новый налоговый режим действует в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.Для физлиц, легализовавших свой доход и налог на него, составляет 4%, для юридических лиц - 6%.С 1 января 2020 г. планируется распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов - Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.Пока в качестве самозанятых зарегистрировано около 300 тыс. человек. Сумма собранного налога превысила 1 млрд руб. Больше всего самозанятых работает в Москве, в Московской области, далее - в Татарстане и в Калужской области.Активнее всего в качестве самозанятых регистрируются таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики.Почти четверть населения РФ самозанятые, подсчитали ранее в РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).В абсолютных цифрах это 16-17 млн человек. 64,1% самозанятых трудятся без официального соглашения с заказчиками или уполномоченными органами. Это 10-11 млн человек. Наибольшее количество самозанятых задействовано в сфере торговли (10%), строительстве (10%), недвижимости (7%). Еще 7% приходится на репетиторов, столько же - на сельское хозяйство. Авторемонтом занимаются 6% самозанятых, частным извозом - 5%, столько же ремонтом бытовой и компьютерной техники. При этом ⅔ респондентов и подрабатывают по тому же направлению, по которому работают и официально.

6. Продажа квартиры без уплаты налога



Это распространяется также на земельный участок, на котором расположено жилое помещение с хозяйственными строениями и сооружениями.



С 2016 г. 5-летний лимит уплаты НДФЛ при продаже квартиры был введен для снижения спекулятивных цен на рынке. Сейчас этот срок снижен до 3-х лет, как это было до 2016 г. Минимальный срок владения единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ в размере 13% при продаже, сокращается с пяти до трех лет.Это распространяется также на земельный участок, на котором расположено жилое помещение с хозяйственными строениями и сооружениями.С 2016 г. 5-летний лимит уплаты НДФЛ при продаже квартиры был введен для снижения спекулятивных цен на рынке. Сейчас этот срок снижен до 3-х лет, как это было до 2016 г.

7. Безопасные сделки с недвижимостью



Покупатели недвижимости, не знавшие о ее прошлом и лишившиеся ее по решению суда, получат от государства компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой стоимости. Граждане, купившие недвижимость и полагавшиеся при этом на данные ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), признаются добросовестными, если на суде не доказано обратное. У таких людей государство не сможет истребовать жилье.Покупатели недвижимости, не знавшие о ее прошлом и лишившиеся ее по решению суда, получат от государства компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой стоимости.

8. Поддержка семей с детьми



Кроме того, эти выплаты семья может получать, пока ребенку не исполнится три года. Теперь получить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого или второго ребенка можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.Кроме того, эти выплаты семья может получать, пока ребенку не исполнится три года.

9. Новые правила регистрации автомобилей



Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними. Кроме того, предприниматели получили право изготавливать автомобильные регистрационные номера. Теперь не обязательно ездить в ГИБДД, чтобы поставить новую машину на учет. Автомобилисты смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне.Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними. Кроме того, предприниматели получили право изготавливать автомобильные регистрационные номера.

10. Нулевая налоговая ставка для музеев Музеи, театры, библиотеки, учредителями которых является регион или муниципалитет, смогут не платить налог на прибыль организаций. Освобожденные от налога средства станут хорошим подспорьем для их развития.

Москва, 04 января - "Вести.Экономика".