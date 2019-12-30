10 регионов России, добившихся наиболее значимых социально-экономических успехов в 2019 году

Ушедший год стал, наверное, последним годом восстановления российской экономики после шока санкций 2014-2015 гг. Рост был проще, поскольку экономика поднималась со дна. В будущем развитие страны, регионов будет полностью зависеть от выполнения нацпроектов, которые отражают майский указ президента РФ.

1. Москва



Здесь самый низкий уровень регистрируемой безработицы - менее 0,5% (на конец ноября) - и самые высокие зарплаты у врачей и учителей (по подсчетам столичных властей, не менее 100 тыс. руб. в месяц). Средняя зарплата оценивается в 90 тыс. руб.



В Москве сохраняется стабильный рост производства на уровне 5%, а рост регионального валового продукта опережает темпы ВВП страны почти в 2 раза - около 2,4%.



В столице доступные платные и бесплатные медуслуги, высокие доходы от туризма и налоговых резидентов. Столица России остается самым успешным регионом.Здесь самый низкий уровень регистрируемой безработицы - менее 0,5% (на конец ноября) - и самые высокие зарплаты у врачей и учителей (по подсчетам столичных властей, не менее 100 тыс. руб. в месяц). Средняя зарплата оценивается в 90 тыс. руб.В Москве сохраняется стабильный рост производства на уровне 5%, а рост регионального валового продукта опережает темпы ВВП страны почти в 2 раза - около 2,4%.В столице доступные платные и бесплатные медуслуги, высокие доходы от туризма и налоговых резидентов.

2. Санкт-Петербург. Завод Nissan в Санкт-Петербурге.



Реальная зарплата в регионе в 2019 г. росла общероссийским темпом - в пределах 3-4%, но средняя зарплата ниже, чем в Москве, - 61,5 тыс. руб. При этом промпроизводство растет, как и в столице, примерно на 5%, а региональный ВВП - чуть медленнее.



Безработица в Северной столице низкая, как и в столице, - менее 0,5%. По размеру экономики Санкт-Петербург (3,9 трлн руб.) вместе с Мособластью делит второе-третье места среди регионов РФ после Москвы (15 трлн руб.).Реальная зарплата в регионе в 2019 г. росла общероссийским темпом - в пределах 3-4%, но средняя зарплата ниже, чем в Москве, - 61,5 тыс. руб. При этом промпроизводство растет, как и в столице, примерно на 5%, а региональный ВВП - чуть медленнее.Безработица в Северной столице низкая, как и в столице, - менее 0,5%.

3. Московская область Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке Есипово в Московской области.



Около 4,5 трлн руб. может достичь валовой региональный продукт (ВРП) Московской области в 2019 г., экономический рост в Подмосковье на протяжении последних шести лет составлял 3,2-4% в год, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.



Регион - один из самых благополучных, уровень безработицы в регионе на начало ноября 2019 г. составил 0,51% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель почти в два раза выше. Средняя зарплата - на уровне 53 тыс. руб. Регион остается одним из локомотивов российской экономики.Около 4,5 трлн руб. может достичь валовой региональный продукт (ВРП) Московской области в 2019 г., экономический рост в Подмосковье на протяжении последних шести лет составлял 3,2-4% в год, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.Регион - один из самых благополучных, уровень безработицы в регионе на начало ноября 2019 г. составил 0,51% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель почти в два раза выше. Средняя зарплата - на уровне 53 тыс. руб.

4. Белгородская область



Прирост за 2019-2021 гг. в сопоставимых ценах промышленного производства составит 19,1%. В экономику и социальную сферу области за 3 года планируется направить не менее 436 млрд руб. инвестиций.



В 2021 г. прогнозируется снижение доли численности населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума с 7,9% до 5,7%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится на 30,8% и превысит 38 тыс. руб. Ожидаемая продолжительность жизни населения в 2021 г. приблизится к 76 годам.



Самым некриминальным регионом, по данным RAEX, Власти региона утвердили план развития Белгородской области и намерены в среднесрочном периоде обеспечить ежегодный прирост валового регионального продукта на уровне выше мирового экономического роста - 3,5-3,7% и достичь в 2021 г. исторической цифры объема ВРП в 1 трлн руб. (сейчас около 900 млрд руб.).Прирост за 2019-2021 гг. в сопоставимых ценах промышленного производства составит 19,1%. В экономику и социальную сферу области за 3 года планируется направить не менее 436 млрд руб. инвестиций.В 2021 г. прогнозируется снижение доли численности населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума с 7,9% до 5,7%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится на 30,8% и превысит 38 тыс. руб. Ожидаемая продолжительность жизни населения в 2021 г. приблизится к 76 годам.Самым некриминальным регионом,стала Белгородская область. На втором месте – Брянская область. Республика Адыгея заняла третью строчку. Далее идут Пензенская (4-е место) и Тульская (5-е место) области. Город Севастополь занял 6-е место, Тамбовская область – 7-е. Замыкают десятку Курская (8-е место), Ярославская (9-е место) и Липецкая (10-е место) области.

5. Липецкая область



В регионе работает одна из самых крупных в России металлургическая компания - Новолипецкий металлургический комбинат.



В ОЭЗ ППТ "Липецк" зарегистрировано 62 компании-резидента с общим объемом заявленных инвестиций 197 млрд руб., освоено 62 млрд руб. инвестиций, создано 4,4 тыс. рабочих мест. На территориях 10 особых экономических зон регионального уровня (промышленно-производственного типа – 4, агропромышленного типа – 3, туристско-рекреационного типа – 2, технико-внедренческого типа – 1) всего зарегистрировано 42 участника с инвестиционным потенциалом 72 млрд руб.



Уровень регистрируемой безработицы в 2,2 раза ниже среднероссийского – 0,4%. Среднемесячная заработная плата выросла примерно на 6% до 35 тыс. руб. По прогнозу властей, экономика региона будет расти на 3-4% в год и достигнет 632-650 млрд руб. в 2021 г. Помимо низкого социального риска регион обладает большим потенциалом.В регионе работает одна из самых крупных в России металлургическая компания - Новолипецкий металлургический комбинат.В ОЭЗ ППТ "Липецк" зарегистрировано 62 компании-резидента с общим объемом заявленных инвестиций 197 млрд руб., освоено 62 млрд руб. инвестиций, создано 4,4 тыс. рабочих мест. На территориях 10 особых экономических зон регионального уровня (промышленно-производственного типа – 4, агропромышленного типа – 3, туристско-рекреационного типа – 2, технико-внедренческого типа – 1) всего зарегистрировано 42 участника с инвестиционным потенциалом 72 млрд руб.Уровень регистрируемой безработицы в 2,2 раза ниже среднероссийского – 0,4%. Среднемесячная заработная плата выросла примерно на 6% до 35 тыс. руб. По прогнозу властей, экономика региона будет расти на 3-4% в год и достигнет 632-650 млрд руб. в 2021 г.

6. Воронежская область



Воронежская область - один из самых благополучных регионов в стране с высоким инвестиционным потенциалом.



Валовой региональный продукт (ВРП) Воронежской области в 2019 г. вырастет на 3% и превысит 1 трлн руб., сообщил глава облдепартамента департамента экономического развития региона Анатолий Букреев.



Зарплата выросла на 7% и превысила 32 тыс. руб.



Воронежская область вошла в число наиболее динамично развивающихся субъектов РФ. За восемь лет региону удалось достичь опережающего роста объема инвестиций – в 1,9 раза (по РФ – всего на 18%), роста промышленного производства в два раза (по РФ – на 17%), сельскохозяйственного производства – на 51% (по РФ – 25%), розничного оборота – в 1,6 раза (в среднем по России – на 12,5%).



Средняя продолжительность жизни в Воронежской области достигла 73 лет. К 2024 г. продолжительность жизни населения должна вырасти до 80 лет, уровень бедности – снизиться в 2,3 раза. Предполагается, что доходы населения к этому времени вырастут с 32 тыс. до 49 тыс. руб. Воронежская область соседствует с Липецкой областью.Воронежская область - один из самых благополучных регионов в стране с высоким инвестиционным потенциалом.Валовой региональный продукт (ВРП) Воронежской области в 2019 г. вырастет на 3% и превысит 1 трлн руб., сообщил глава облдепартамента департамента экономического развития региона Анатолий Букреев.Зарплата выросла на 7% и превысила 32 тыс. руб.Воронежская область вошла в число наиболее динамично развивающихся субъектов РФ. За восемь лет региону удалось достичь опережающего роста объема инвестиций – в 1,9 раза (по РФ – всего на 18%), роста промышленного производства в два раза (по РФ – на 17%), сельскохозяйственного производства – на 51% (по РФ – 25%), розничного оборота – в 1,6 раза (в среднем по России – на 12,5%).Средняя продолжительность жизни в Воронежской области достигла 73 лет. К 2024 г. продолжительность жизни населения должна вырасти до 80 лет, уровень бедности – снизиться в 2,3 раза. Предполагается, что доходы населения к этому времени вырастут с 32 тыс. до 49 тыс. руб.

7. Тульская область



Средняя зарплата в регионе выросла примерно на 7% до 37 тыс. руб. Объем валового регионального продукта (ВРП) Тульской области в 2019 г. вырос примерно на 4,3% до 654,7 млрд руб. Безработица в регионе - около 0,45%.



По прогнозу региональных властей, экономика Тульской области в ближайшие 5 лет будет расти на 2-3% в год, а средняя зарплата вырастет до 50 тыс. руб. Тульская область - в лидерах регионов России с долей промышленности в ВРП выше 41%. В первых строчках и другие регионы Центральной России – Калужская область (40%), Липецкая область (40%).Средняя зарплата в регионе выросла примерно на 7% до 37 тыс. руб. Объем валового регионального продукта (ВРП) Тульской области в 2019 г. вырос примерно на 4,3% до 654,7 млрд руб. Безработица в регионе - около 0,45%.По прогнозу региональных властей, экономика Тульской области в ближайшие 5 лет будет расти на 2-3% в год, а средняя зарплата вырастет до 50 тыс. руб.

8. Нижегородская область



Нижегородская область стала одним из лидеров по реализации нацпроекта "Экология".



В рейтинге субъектов Приволжского федерального округа Нижегородская область по уровню безработицы делит 1-е место с Ульяновской областью, в рейтинге субъектов России занимает 2-е место.



По объему отгружаемой обрабатывающими предприятиями произведенной продукции (1,7 трлн руб.) область уверенно входит в первую десятку российских регионов. Экономика региона в 2019 г. вырастет на 3% до 1,5 трлн руб. и согласно прогнозу нижегородских властей будет расти таким темпом в ближайшие 5 лет. Средняя зарплата в регионе растет на 7% в год и достигла 35 тыс. руб. Регион занимает 8-е место по социальному риску в рейтинге RAEX. Медпомощь и другие социальные услуги - платные и бесплатные - одни из самых доступных в России, а безработица - одна из самых низких в стране (0,4%).Нижегородская область стала одним из лидеров по реализации нацпроекта "Экология".В рейтинге субъектов Приволжского федерального округа Нижегородская область по уровню безработицы делит 1-е место с Ульяновской областью, в рейтинге субъектов России занимает 2-е место.По объему отгружаемой обрабатывающими предприятиями произведенной продукции (1,7 трлн руб.) область уверенно входит в первую десятку российских регионов. Экономика региона в 2019 г. вырастет на 3% до 1,5 трлн руб. и согласно прогнозу нижегородских властей будет расти таким темпом в ближайшие 5 лет. Средняя зарплата в регионе растет на 7% в год и достигла 35 тыс. руб.

9. Тамбовская область



В результате в 2019 г. регионе построено множество объектов — от школ и детских садов до водозаборных узлов, от ФАПов и домов культуры до спортивных объектов. "Многие поставленные задачи были решены задолго до конца года. К примеру, рекордные для области работы по приведению в нормативное состояние дорог выполнены не только качественно, но и с опережением графика. Те же нацпроекты помогли нам осуществить масштабное благоустройство дворовых и общественных территорий во всех муниципалитетах", - заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе чуть выше - около 0,7%.



По предварительной оценке, экономика региона выросла в пределах 2%. Валовой региональный продукт области в 2019 г. прогнозируется (в текущих основных ценах) в объеме 347,3 млрд руб., в расчете на душу населения - в размере 343,7 тыс. руб.



Объем валового регионального продукта к 2024 г. прогнозируется в размере 468,0 млрд руб. (в текущих основных ценах), в расчете на душу населения области возрастет в 1,2 раза и составит 486,6 тыс. руб. (к уровню 2018 г.). В структуре ВРП доля сельского хозяйства возрастет до 23,5%, промышленности – до 20%, доля торговли сохранит свой вес в ВРП и составит около 14%, незначительно снизится доля строительства - до 10,7%.



В 2019 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по области планируется на уровне 28,439 тыс. руб., с темпом роста к предыдущему году 106,7%. Среднемесячная номинальная заработная плата, по прогнозным оценкам, в 2020 г. составит 30,120 тыс. руб. по базовому варианту с темпом роста к предыдущему году – 105,9%, по консервативному варианту – 29,750 тыс. руб. с темпом роста 105,0%. К 2024 г. в сравнении с 2018 г. среднемесячная номинальная заработная плата вырастет в 1,5 раза и составит 40,320 тыс. руб. по базовому варианту, по консервативному варианту – в 1,4 раза, или 36,700 тыс. руб. соответственно. В регионе одни из самых высоких показателей фактического использования федеральных ассигнований (99%) и достижения результативности их использования (97%). Эти значения, одни из лучших в ЦФО, позволили Тамбовской области получить максимальную поддержку Российской Федерации в 2019 г. (утвержденный объем федеральных ассигнований составляет для региона в сумме 11 млрд руб. с ростом 27,0% к 2018 г.).В результате в 2019 г. регионе построено множество объектов — от школ и детских садов до водозаборных узлов, от ФАПов и домов культуры до спортивных объектов. "Многие поставленные задачи были решены задолго до конца года. К примеру, рекордные для области работы по приведению в нормативное состояние дорог выполнены не только качественно, но и с опережением графика. Те же нацпроекты помогли нам осуществить масштабное благоустройство дворовых и общественных территорий во всех муниципалитетах", - заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.Уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе чуть выше - около 0,7%.По предварительной оценке, экономика региона выросла в пределах 2%. Валовой региональный продукт области в 2019 г. прогнозируется (в текущих основных ценах) в объеме 347,3 млрд руб., в расчете на душу населения - в размере 343,7 тыс. руб.Объем валового регионального продукта к 2024 г. прогнозируется в размере 468,0 млрд руб. (в текущих основных ценах), в расчете на душу населения области возрастет в 1,2 раза и составит 486,6 тыс. руб. (к уровню 2018 г.). В структуре ВРП доля сельского хозяйства возрастет до 23,5%, промышленности – до 20%, доля торговли сохранит свой вес в ВРП и составит около 14%, незначительно снизится доля строительства - до 10,7%.В 2019 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по области планируется на уровне 28,439 тыс. руб., с темпом роста к предыдущему году 106,7%. Среднемесячная номинальная заработная плата, по прогнозным оценкам, в 2020 г. составит 30,120 тыс. руб. по базовому варианту с темпом роста к предыдущему году – 105,9%, по консервативному варианту – 29,750 тыс. руб. с темпом роста 105,0%. К 2024 г. в сравнении с 2018 г. среднемесячная номинальная заработная плата вырастет в 1,5 раза и составит 40,320 тыс. руб. по базовому варианту, по консервативному варианту – в 1,4 раза, или 36,700 тыс. руб. соответственно.

10. Курская область "Михайловский ГОК"



ВРП региона оценивается в 400 млрд руб. и растет примерно на 1-2%. В регионе работает крупное предприятие металлургии - "Михайловский ГОК", входящее в состав холдинга "Металлоинвест". Производимая продукция - руда железная, доменная, аглоруда, железорудный концентрат, окатыши, окисленные кварциты. "Михайловский ГОК" - второй по величине комплекс по добыче и обогащению железной руды в России. Уровень регистрируемой безработицы в регионе - около 0,7%. Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по области оценивается в 32 тыс. руб. и выросла на 8%.ВРП региона оценивается в 400 млрд руб. и растет примерно на 1-2%. В регионе работает крупное предприятие металлургии - "Михайловский ГОК", входящее в состав холдинга "Металлоинвест". Производимая продукция - руда железная, доменная, аглоруда, железорудный концентрат, окатыши, окисленные кварциты. "Михайловский ГОК" - второй по величине комплекс по добыче и обогащению железной руды в России.

Москва, 04 января - "Вести.Экономика".В 2020 г. власти планируют создать рейтинг субъектов РФ по выполнению нацпроектов. Пока социально-экономические успехи регионов отражены в интегральном показателе - социальный риск. Имеет значение и уровень зарплаты, безработицы.Наименьший уровень социального риска,в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.На 4-м месте Белгородская область. Липецкая - на 5-м. На 6-м – Воронежская. Тульская (7-е место), Нижегородская (8-е место), Тамбовская (9-е место) области также вошли в рейтинг по социальному благополучию. Замыкает десятку Курская область.В Карачаево-Черкесской Республике, Ингушетии и Тыве социальный риск самый высокий. Это означает, что жители регионов теряют деньги из-за увольнения, не получают качественную медпомощь и субсидии на содержание детей или больных родственников. Задача местных властей – сделать так, чтобы риск лишиться достойной социальной жизни в регионе был минимален.